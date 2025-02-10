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Какой Трамп видит Россию, рассказал Огрызко

Мир 12:30   10.02.2025
Владимир Огрызко
экс-министр иностранных дел Украины
Какой Трамп видит Россию, рассказал Огрызко Фото: svoboda.ua

По российской пропаганде видим, что там вроде бы пластинку перевернули… сейчас крутят совсем другую историю, что Трамп — это чуть ли не союзник, партнер, с которым нужно решать судьбы мира. Возможно, это политическая фантазия, которой они сами себя убаюкивают, потому что мы видим по шагам Трампа, что он очень четко понимает, кто чего стоит… Если глазами Трампа посмотреть на Россию, то стоимости там действительно очень мало. Россия превратилась в экономическое приложение Китая. Россия как экономическая единица потерялась неизвестно уже в каком десятке стран мира. Так что Трампу этот «партнер» может давать только негативные моменты, потому что все же в мире цивилизованном понимают, что Путин — военный преступник, и идти на серьезные соглашения с этим военным преступником — это на самом деле вредить собственному имиджу.

Автор: Владимир Огрызко, экс-министр иностранных дел Украины
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  • • Дата публикации материала: 10 февраля 2025 в 12:30;

  • Корреспондент Владимир Огрызко, экс-министр иностранных дел Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По российской пропаганде видим, что там вроде бы пластинку перевернули… сейчас крутят совсем другую историю, что Трамп — это чуть…".