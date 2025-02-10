Какой Трамп видит Россию, рассказал Огрызко

По российской пропаганде видим, что там вроде бы пластинку перевернули… сейчас крутят совсем другую историю, что Трамп — это чуть ли не союзник, партнер, с которым нужно решать судьбы мира. Возможно, это политическая фантазия, которой они сами себя убаюкивают, потому что мы видим по шагам Трампа, что он очень четко понимает, кто чего стоит… Если глазами Трампа посмотреть на Россию, то стоимости там действительно очень мало. Россия превратилась в экономическое приложение Китая. Россия как экономическая единица потерялась неизвестно уже в каком десятке стран мира. Так что Трампу этот «партнер» может давать только негативные моменты, потому что все же в мире цивилизованном понимают, что Путин — военный преступник, и идти на серьезные соглашения с этим военным преступником — это на самом деле вредить собственному имиджу.