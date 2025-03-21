Санкції мають зберігатися, доки Росія не відшкодує збитки – Зеленський
Фото: president.gov.ua
Санкції мають зберігатися доти, доки Росія не почне виводити свої війська з нашої землі та повністю не відшкодує збитки, завдані її агресією… Те, що дипломатичні зусилля тривають, не означає, що Росія має зазнавати меншого тиску.
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: Зеленський, мирные переговоры, санкции;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Березня 2025 в 11:04;
Кореспондент Володимир Зеленський, президент України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Санкції мають зберігатися доти, доки Росія не почне виводити свої війська з нашої землі та повністю не відшкодує збитки, завдані…".