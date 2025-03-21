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Санкції мають зберігатися, доки Росія не відшкодує збитки – Зеленський

Політика 11:04   21.03.2025
Володимир Зеленський
президент України
Санкції мають зберігатися, доки Росія не відшкодує збитки – Зеленський Фото: president.gov.ua

Санкції мають зберігатися доти, доки Росія не почне виводити свої війська з нашої землі та повністю не відшкодує збитки, завдані її агресією… Те, що дипломатичні зусилля тривають, не означає, що Росія має зазнавати меншого тиску.

Автор: Володимир Зеленський, президент України
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Березня 2025 в 11:04;

  • Кореспондент Володимир Зеленський, президент України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Санкції мають зберігатися доти, доки Росія не почне виводити свої війська з нашої землі та повністю не відшкодує збитки, завдані…".