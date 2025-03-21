Санкции должны сохраняться, пока Россия не возместит ущерб — Зеленский

Санкции должны сохраняться до тех пор, пока Россия не начнет выводить свои войска с нашей земли и полностью не возместит ущерб, причиненный ее агрессией… То, что дипломатические усилия продолжаются, не означает, что Россия должна испытывать меньшее давление.