Санкции должны сохраняться, пока Россия не возместит ущерб — Зеленский
Фото: president.gov.ua
Санкции должны сохраняться до тех пор, пока Россия не начнет выводить свои войска с нашей земли и полностью не возместит ущерб, причиненный ее агрессией… То, что дипломатические усилия продолжаются, не означает, что Россия должна испытывать меньшее давление.
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- Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: Зеленский, мирные переговоры, санкции;
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- • Дата публикации материала: 21 марта 2025 в 11:04;
Корреспондент Владимир Зеленский, президент Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Санкции должны сохраняться до тех пор, пока Россия не начнет выводить свои войска с нашей земли и полностью не возместит…".