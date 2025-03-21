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Санкции должны сохраняться, пока Россия не возместит ущерб — Зеленский

Мир 11:04   21.03.2025
Владимир Зеленский
президент Украины
Санкции должны сохраняться, пока Россия не возместит ущерб — Зеленский Фото: president.gov.ua

Санкции должны сохраняться до тех пор, пока Россия не начнет выводить свои войска с нашей земли и полностью не возместит ущерб, причиненный ее агрессией… То, что дипломатические усилия продолжаются, не означает, что Россия должна испытывать меньшее давление.

Автор: Владимир Зеленский, президент Украины
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  • • Дата публикации материала: 21 марта 2025 в 11:04;

  • Корреспондент Владимир Зеленский, президент Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Санкции должны сохраняться до тех пор, пока Россия не начнет выводить свои войска с нашей земли и полностью не возместит…".