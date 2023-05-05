Итальянцы считают испанскую пиццерию лучшей в Европе, но есть нюанс

Сегодня некоторые итальянцы, похоже, понимают тот факт, что другие страны могут готовить хорошую итальянскую еду, пишет CNN.

50 Top Pizza – международный справочник, которым руководят итальянцы, создает серию ежегодных рейтингов и награждает лучшие пиццерии на планете. Только что опубликован европейский список 2023 года – и, по мнению 1000 анонимных «инспекторов» по всему континенту лучшая пицца в Европе находится в… Испании.

Sartoria Panatieri в Барселоне сочли лучшей на континенте. Награду объявили на церемонии, которая также прошла в Барселоне. Второе место занял копенгагенский ресторан Bæst, а третье – лондонский 50 Kalò, являющийся подразделением оригинальной пиццерии 50 Kalò в Неаполе.

Конечно, есть загвоздка. Италия не участвовала в соревнованиях. Организация – путеводитель по пицце, рейтингующий рестораны с 2017 года – имеет отдельные списки для 50 лучших пиццерий в колыбели пиццы.

Sartoria Panatieri управляют Рафа Панатьери и Хорхе Састре. Панатьери вырос в Бразилии, но имеет итальянское происхождение из Пизы и Калабрии. Сначала учился на ветеринара, но оставил все, чтобы стать шеф-поваром в Южной Америке и Италии, а затем переехал в Испанию. Он работал в мишленовском ресторане Nectari в Барселоне, прежде чем открыть свою пиццерию.

Пиццерия Sartoria Panatieri работает уже 5 лет назад.

Пиццерия Sartoria Panatieri также получила награду «Пицца года 2023» за свою пиццу «Salsa de tomates cherry asados, mozzarella y holandesa de albahaca» с томатным соусом, моцареллой, жареными помидорами черри и голландским соусом с базиликом. Пицца стоит €12,90 ($14,20).

50 Top Pizza содержит списки пиццерий по всему миру. Их создают около 1000 «инспекторов» по всему миру, которые сначала голосуют за лучшие места в своих странах, а затем совершают анонимные визиты.

«Для каждой пиццерии у нас есть несколько отчетов об анонимных посещениях, которые помогают нам завершить работу по рейтингу, — рассказала CNN Барбара Герра, одна из трех кураторов. – В основном рейтинг является результатом групповой работы, в которой мы, кураторы, являемся координаторами. Мы верим, что только работа большой команды может помочь нам составить список, который передаст, прежде всего, актуальные тренды».

Инспекторы ищут и вознаграждают «учреждения, которые отличаются индивидуальностью и последовательностью, предлагают замечательную пиццу (любого стиля) и имеют приветливое обслуживание», — сказала Герра, добавив, что Sartoria Panatieri вдохновились неаполитанцами, но имеют «совершенно другую индивидуальность».