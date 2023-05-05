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Італійці вважають іспанську піцерію найкращою в Європі, але є нюанс

19:21   05.05.2023
Оксана Якушко
Італійці вважають іспанську піцерію найкращою в Європі, але є нюанс

Сьогодні деякі італійці, схоже, розуміють той факт, що інші країни можуть готувати гарну італійську їжу, пише CNN.

50 Top Pizza – міжнародний довідник, яким керують італійці, створює серію щорічних рейтингів і нагороджує найкращі піцерії на планеті. Щойно опубліковано європейський список 2023 року – і, на думку 1000 анонімних «інспекторів» по всьому континенту, найкраща піца Європи знаходиться в… Іспанії.

Sartoria Panatieri в Барселоні визнали найкращою на континенті. Нагороду оголосили на церемонії, яка також відбулася в Барселоні.

Друге місце посів копенгагенський ресторан Bæst , а третє – лондонський 50 Kalò , який є підрозділом оригінальної піцерії 50 Kalò у Неаполі.

Звичайно, є заковика. Італія не брала участь у змаганнях. Організація – путівник по піці, який рейтингує ресторани з 2017 року – має окремі списки для 50 найкращих піцерій у колисці піци.

Sartoria Panatieri керують Рафа Панатьєрі та Хорхе Састре. Панатьері виріс у Бразилії, але має італійське походження, з Пізи та Калабрії. Спочатку навчався на ветеринара, але облишив усе, щоб стати шеф-кухарем у Південній Америці та Італії, а потім переїхав до Іспанії. Він працював у мішленівському ресторані Nectari у Барселоні, перш ніж відкрити свою піцерію.

Піцерія Sartoria Panatieri працює вже  5 років.

 

Піцерія Sartoria Panatieri також отримала нагороду «Піца року 2023» за свою піцу «Salsa de tomates cherry asados, mozzarella y holandesa de albahaca» з томатним соусом, моцарелою, смаженими помідорами черрі та голландським соусом з базиліком. Піца коштує €12,90 ($14,20).

50 Top Pizza містить списки піцерій по всьому світу. Їх створюють близько 1000 «інспекторів» по всьому світу, які спочатку голосують за найкращі місця у своїх країнах, а потім здійснюють анонімні візити.

«Для кожної піцерії ми маємо кілька звітів про анонімні відвідування, які допомагають нам завершити роботу по рейтингу, — расказала CNN Барбара Герра, одна з трьох кураторів. – В основному рейтинг є результатом групової роботи, в якій ми, куратори, є координаторами. Ми віримо, що тільки робота великої команди може допомогти нам скласти список, який передасть передусім актуальні тренди».

Інспектори шукають і винагороджують «заклади, які відрізняються індивідуальністю та послідовністю, пропонують чудову піцу (будь-якого стилю) і мають привітне обслуговування», — сказала Герра, додавши, що Sartoria Panatieri отримали натхнення від неаполітанців, але  вони мають «зовсім іншу індивідуальність».

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Автор: Оксана Якушко

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    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні деякі італійці, схоже, розуміють той факт, що інші країни можуть готувати гарну італійську їжу, пише CNN.".