Гиперзвуковые пассажирские самолеты, летающие на водороде, создают в Европе

В последние годы появилось немало разработок в области сверхзвуковых, гиперзвуковых, с водородными двигателями самолетов. Сейчас в Европе новый гиперзвуковой стартап обещает вскоре привлекательное время путешествия, например из Франкфурта в Сиднее за 4 часа или из Мемфиса в Дубай за 3 часа, сообщает CNN.

Концепция Destinus — это полет на водородном двигателе со скоростью, в пять раз превышающую скорость звука и значительно сократившуюся продолжительность полета текущих коммерческих авиарейсов.

Штаб-квартира Destinus находится в Швейцарии, а ее команда из около 120 сотрудников работает в Испании, Франции и Германии. Компанию Destinus основали в 2021 году. Но его первые два прототипа уже совершили успешные испытательные полеты, третий прототип – Destinus 3 – должен впервые подняться в в воздух до конца года.

Летать на водороде

В то время как другие компании в области гиперзвуковых самолетов для коммерческих рейсов «сосредоточены на разработке макетов и понимании, как это работает, мы переходим непосредственно к автономным полетам», – говорит Мартина Лефквист, менеджер по развитию бизнеса компании Destinus.

Водород является главным топливом Destinus, поскольку это чистый, возобновляемый источник энергии, более дешевый в производстве и способный помочь реализовать высокую скорость. Авиация, работающая на водороде, все еще находится в зачаточном состоянии, а водородные реактивные двигатели еще не вошли в коммерческое использование. Airbus сейчас разрабатывает водородный реактивный двигатель и планирует летные испытания только в 2026 году.

Инженеры Destinus хотят использовать в своих самолетах водородный двигатель и свести к нулю выбросы. Но пока производство водорода все еще наращивается, поэтому краткосрочный план в том, чтобы применить двигатель Jet A на обычном авиационном топливе – и затем сменить его, когда они достигнут скорости около Мах 3.

Прототипы Destinus – самолеты со смешанным кузовом, гиперзвуковая конструкция, которую придумали в 1950-х годах, но так и не запустили в производство.

«Цель в том, чтобы вы могли ездить на верхушке ударных волн, которые генерирует само транспортное средство. Это достаточно эффективная форма, где вы используете меньше топлива, чтобы пролететь сквозь воздух, поскольку у вас меньше сопротивление», — говорит Лефквист.

С каждым новым прототипом Destinus дорабатывает и корректирует дизайн. Команда ожидает, что через 20 лет модели самолетов будут отличаться от моделей, которые она тестирует сейчас.

Будущий прототип Destinus 3 будет сверхзвуковым, и его разработчики надеются, что он совершит сверхзвуковой полет на водородной энергии уже в 2024 году.

«Это достаточно массивное транспортное средство», — говорит Лефквист. – Самолет примерно такого же размера, как и предыдущий прототип, длинной около 10 метров, но он в 10 раз тяжелее и, вероятно, в 20 раз сложнее с точки зрения конструкции и силовой системы».

К 2030-м годам компания планирует выпустить самолет меньшего размера, который будет вмещать около 25 пассажиров и будет полностью ориентирован на клиентов бизнес-класса.

К 2040-м годам его увеличенная версия будет иметь несколько классов, включая эконом. Разработчики надеются, что к тому времени «цены на водород существенно упадут, что значительно снизит цены на рейсы».

Планы компании во многом зависят от капризов рынка водорода, но эксперты прогнозируют снижение цен.

В дополнение к уже полученным частным инвестициям и государственному финансированию в апреле 2023 года компания получила гранты на сумму 26,7 миллиона евро (29,4 миллиона долларов) от испанского правительства, чтобы расширить свои возможности водородных силовых установок.