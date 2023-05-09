Гіперзвукові пасажирські літаки, що літатимуть на водні, розробляють в Європі

В останні роки з’явилося чимало розробок у галузі надзвукових, гіперзвукових, з водневими двигунами літаків. Зараз у Європі новий гіперзвуковий стартап обіцяє незабаром привабливий час подорожі, наприклад із Франкфурта до Сіднея за 4 години або з Мемфіса до Дубая за 3 години, повідомляє CNN .

Концепція Destinus – це політ на водневому двигуні зі швидкістю, що в п’ять разів перевищує швидкість звуку і значно скорочує тривалість польоту поточних комерційних авіарейсів.

Штаб-квартира Destinus знаходиться у Швейцарії, а її команда з близько 120 співробітників працює в Іспанії, Франції та Німеччині. Компанію Destinus заснували у 2021 році. Але його перші два прототипи вже зробили успішні випробувальні польоти, третій прототип – Destinus 3 – повинен вперше піднятися в повітря до кінця року.

Літати на водні

У той час як інші компанії в галузі гіперзвукових літаків для комерційних рейсів «зосереджені на розробці макетів та розумінні, як це працює, ми переходимо безпосередньо до автономних польотів», – каже Мартіна Лефквіст, менеджер із розвитку бізнесу компанії Destinus.

Водень є головним паливом Destinus, оскільки це чисте, відновлюване джерело енергії, дедалі дешевшає у виробництві та здатне допомогти реалізувати високу швидкість. Авіація, що працює на водні, все ще перебуває в зародковому стані, а водневі реактивні двигуни не увійшли до комерційного використання. Airbus зараз розробляє водневий реактивний двигун та планує льотні випробування лише у 2026 році.

Інженери Destinus хочуть використовувати в своїх літаках водневий двигун і звести до нуля викиди. Але поки виробництво водню все ще нарощується, тому короткостроковий план полягає в тому, щоб застосувати двигун Jet A на звичайному авіаційному паливі – і потім змінити його, коли вони досягнуть швидкості близько Мах 3.

Прототипи Destinus — літаки зі змішаним кузовом, гіперзвукова конструкція, яку придумали в 1950-х роках, але так і не запустили у виробництво.

«Мета цього полягає в тому, щоб ви могли їздити на верхівці ударних хвиль, які генерує сам транспортний засіб. Це досить ефективна форма, де ви використовуєте менше палива, щоб пролетіти крізь повітря, оскільки у вас менший опір», — каже Лефквіст.

Із кожним новим прототипом Destinus допрацьовує і коригує дизайн. Команда очікує, що за 20 років моделі літаків вирізнятимуться від моделей, які вона тестує зараз.

Майбутній прототип Destinus 3 буде надзвуковим, і його розробники сподіваються, що він здійснить надзвуковий політ на водневій енергії вже в 2024 році.

«Це досить масивний транспортний засіб», — каже Лефквіст. – Він приблизно такого ж розміру, як і попередній прототип, з точки зору довжини близько 10 метрів, але він у 10 разів важчий і, ймовірно, у 20 разів складніший з точки зору конструкції та силової системи».

До 2030-х років компанія планує випустити літак меншого розміру, який вміщуватиме близько 25 пасажирів, матиме певні обмеження щодо радіусу дії та буде повністю орієнтований на клієнтів бізнес-класу.

До 2040-х років його збільшена версія матиме кілька класів, включаючи економ. Розробники сподіваються, що до того часу «ціни на водень суттєво впадуть, так що ми зможемо також значно знизити ціни на рейси для цих наддалеких рейсів».

Плани компанії значною мірою залежать від примх ринку водню, але експерти в компанії та за її межами прогнозують зниження цін.

На додаток до вже отриманих приватних інвестицій і державного фінансування, у квітні 2023 року компанія отримала гранти на суму 26,7 мільйона євро (29,4 мільйона доларів) від іспанського уряду, щоб розширити свої можливості водневих силових установок.