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Розовую «барби-камеру» для преступников открыли в отделении полиции в Германии

Мир 13:44   23.08.2023
Оксана Якушко
Розовую «барби-камеру» для преступников открыли в отделении полиции в Германии

В городе Цвиккау, в Саксонии, одну из камер в отделении полиции полностью перекрасили в розовый цвет, пишет BILD.

Считается, что розовый цвет «барби-камеры» снизит уровень агрессии у нарушителей закона и окажет на них «кратковременное деэскалирующее воздействие».

 

Впервые такой подход внедрили около 30 лет назад в США, а затем — в Швейцарии и некоторых западных регионах Германии. В Минюсте федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия рассказали, что вводили розовые камеры в 2011-2013 гг., но это не дало результата.

 

«Розовая тюремная камера ненадолго вызывает изумление, которое очень быстро проходит, а затем воспринимается как раздражающая принудительная мера. Вы, вероятно, точно так же не захотите задерживаться в комнате, где день за днём звучит прекрасная музыка», — сказал профессор психологии Аксель Бютер из Университета Вупперталя.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публикации материала: 23 августа 2023 в 13:44;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Цвиккау, в Саксонии, одну из камер в отделении полиции полностью перекрасили в розовый цвет, пишет BILD.".