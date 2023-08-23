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Рожеву «барбі-камеру» для злочинців відкрили у відділенні поліції у Німеччині

Світ 13:44   23.08.2023
Оксана Якушко
Рожеву «барбі-камеру» для злочинців відкрили у відділенні поліції у Німеччині

У місті Цвіккау, у Саксонії, одну з камер у відділенні поліції повністю перефарбували у рожевий колір, пише BILD.

Вважається, що рожевий колір «барбі-камери» знизить рівень агресії у порушників закону і вплине на них. 

 

Вперше такий підхід запровадили близько 30 років тому у США, а потім у Швейцарії та деяких західних регіонах Німеччини. У Мін’юсті федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія розповіли, що вводили рожеві камери в 2011-2013 рр., але це не дало результату.

 

«Рожева тюремна камера ненадовго викликає подив, який дуже швидко минає, а потім сприймається як подразливий примусовий захід. Ви, мабуть, так само не захочете затримуватись у кімнаті, де день за днем ​​звучить чудова музика», — сказав професор психології Аксель Бютер з Університету Вупперталя.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Серпня 2023 в 13:44;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Цвіккау, у Саксонії, одну з камер у відділенні поліції повністю перефарбували у рожевий колір, пише BILD.".