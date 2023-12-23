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Совенка, который прятался 4 дня, нашли на рождественской елке (видео)

Мир 22:44   23.12.2023
Оксана Якушко
Совенка, который прятался 4 дня, нашли на рождественской елке (видео)

Семья из Лексингтона, штат Кентукки, совершенно случайно обнаружила на своей рождественской елке совенка, сообщает NPR.

Маленькая сова пробыла незамеченной между ветвей четыре дня, причем наряженное дерево стояло не просто в доме, где обитают три собаки, а в комнате, где вся семья смотрит телевизор.

Птицу выпустили на свободу, и она тут же улетела. Семья из Кентукки надеется, что совенок нашел себе дерево, которое станет его домом.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 23 декабря 2023 в 22:44;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Семья из Лексингтона, штат Кентукки, совершенно случайно обнаружила на своей рождественской елке совенка, сообщает NPR.".