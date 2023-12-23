Совеня, яке ховалося 4 дні, знайшли на різдвяній ялинці (відео)
Родина з Лексінгтона, штат Кентуккі, випадково виявила на своїй ялинці совеня, повідомляє NPR.
Маленька сова пробула непоміченою між гілок чотири дні, причому прикрашене дерево стояло не просто в будинку, де мешкають три собаки, а в кімнаті, де вся родина дивиться телевізор.
Птаху випустили на волю, і вона одразу ж полетіла. Сім’я з Кентуккі сподівається, що совеня знайшло собі дерево, яке стане його домом.
Читайте також: Люди підібрали совеням: у харківському екопарку оселився Олаф (відео)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Світ, Суспільство; Теги: дім, дерево, находка, птица, рождественская елка, сова, совенок, сша;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Совеня, яке ховалося 4 дні, знайшли на різдвяній ялинці (відео)»; з категорії Світ на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 23 Грудня 2023 в 22:44;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Родина з Лексінгтона, штат Кентуккі, випадково виявила на своїй ялинці совеня, повідомляє NPR.".