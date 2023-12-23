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Совеня, яке ховалося 4 дні, знайшли на різдвяній ялинці (відео)

Світ 22:44   23.12.2023
Оксана Якушко
Совеня, яке ховалося 4 дні, знайшли на різдвяній ялинці (відео)

Родина з Лексінгтона, штат Кентуккі, випадково виявила на своїй ялинці совеня, повідомляє NPR.

Маленька сова пробула непоміченою між гілок чотири дні, причому прикрашене дерево стояло не просто в будинку, де мешкають три собаки, а в кімнаті, де вся родина дивиться телевізор.

Птаху випустили на волю, і вона одразу ж полетіла. Сім’я з Кентуккі сподівається, що совеня знайшло собі дерево, яке стане його домом.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Грудня 2023 в 22:44;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Родина з Лексінгтона, штат Кентуккі, випадково виявила на своїй ялинці совеня, повідомляє NPR.".