Синегубов сообщил, когда восстановят свет в Харькове и области
Ориентировочно на возобновление электроснабжения понадобится 1,5 — 2 часа, написал глава ХОВА Олег Синегубов.
«Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются. Часть районов Харькова и области уже подключается к электропитанию. Ориентировочное время возобновления электроснабжения на большей части Харьковской области составляет 1,5-2 часа», — написал глава ХОВА в telegram.
Он также сообщил, что, по предварительным данным, жертв и пострадавших в результате утреннего обстрела Харькова нет.
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Отметим, что в Офисе Президента украинцев просят ограничить потребление электроэнергии в период с 17:00 до 22:00 10 октября. Это поможет пройти период критической нагрузки электросетей.Категории: Общество, Харьков; Теги: синегубов, хова, электричество; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 10 октября 2022 в 14:47;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синегубов сообщил, когда восстановят свет в Харькове и области".