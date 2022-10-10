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Синегубов сообщил, когда восстановят свет в Харькове и области

Общество 14:47   10.10.2022
Оксана Горун
Синегубов сообщил, когда восстановят свет в Харькове и области

Ориентировочно на возобновление электроснабжения понадобится 1,5 — 2 часа, написал глава ХОВА Олег Синегубов.

«Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются. Часть районов Харькова и области уже подключается к электропитанию. Ориентировочное время возобновления электроснабжения на большей части Харьковской области составляет 1,5-2 часа», — написал глава ХОВА в telegram.

Он также сообщил, что, по предварительным данным, жертв и пострадавших в результате утреннего обстрела Харькова нет.

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Отметим, что в Офисе Президента украинцев просят ограничить потребление электроэнергии в период с 17:00 до 22:00 10 октября. Это поможет пройти период критической нагрузки электросетей.

Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 10 октября 2022 в 14:47;

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