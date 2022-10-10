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Синєгубов повідомив, коли відновлять світло в Харкові та області

Суспільство 14:47   10.10.2022
Оксана Горун
Синєгубов повідомив, коли відновлять світло в Харкові та області

Орієнтовно на відновлення електропостачання знадобиться 1,5-2 години, написав голова ХОВА Олег Синєгубов.

“Роботи з відновлення електропостачання продовжуються. Частина районів Харкова та області вже підключається до електроживлення. Орієнтовний час відновлення електропостачання на більшій частині Харківської області становить 1,5-2 години”, – написав голова ХОВА в Телеграмі.

Він також повідомив, що, за попередніми даними, жертв та постраждалих внаслідок ранкового обстрілу Харкова немає.

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Зазначимо, що в Офісі Президента українців просять обмежити споживання електроенергії в період із 17:00 до 22:00 10 жовтня. Це допоможе пройти період критичного навантаження електромереж.

Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;
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Автор: Оксана Горун

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