Синєгубов повідомив, коли відновлять світло в Харкові та області

Орієнтовно на відновлення електропостачання знадобиться 1,5-2 години, написав голова ХОВА Олег Синєгубов.

“Роботи з відновлення електропостачання продовжуються. Частина районів Харкова та області вже підключається до електроживлення. Орієнтовний час відновлення електропостачання на більшій частині Харківської області становить 1,5-2 години”, – написав голова ХОВА в Телеграмі.

Він також повідомив, що, за попередніми даними, жертв та постраждалих внаслідок ранкового обстрілу Харкова немає.

Зазначимо, що в Офісі Президента українців просять обмежити споживання електроенергії в період із 17:00 до 22:00 10 жовтня. Це допоможе пройти період критичного навантаження електромереж.