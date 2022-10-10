Синєгубов повідомив, коли відновлять світло в Харкові та області
Орієнтовно на відновлення електропостачання знадобиться 1,5-2 години, написав голова ХОВА Олег Синєгубов.
“Роботи з відновлення електропостачання продовжуються. Частина районів Харкова та області вже підключається до електроживлення. Орієнтовний час відновлення електропостачання на більшій частині Харківської області становить 1,5-2 години”, – написав голова ХОВА в Телеграмі.
Він також повідомив, що, за попередніми даними, жертв та постраждалих внаслідок ранкового обстрілу Харкова немає.
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Зазначимо, що в Офісі Президента українців просять обмежити споживання електроенергії в період із 17:00 до 22:00 10 жовтня. Це допоможе пройти період критичного навантаження електромереж.Категорії: Суспільство, Харків; Теги: сінєгубов, хова, электричество; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2022 в 14:47;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Синєгубов повідомив, коли відновлять світло в Харкові та області".