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Отравление грибами: в сентябре уже попали в больницу трое жителей Харьковщины

Общество 21:00   11.10.2022
Елена Нагорная
Отравление грибами: в сентябре уже попали в больницу трое жителей Харьковщины

Три случая отравления дикорастущими грибами зарегистрировали в Харьковской области в течение сентября.

Об этом сообщает сайт облуправления Госпродпотребслужбы со ссылкой на областной центр контроля и профилактики болезней.

Всего в Украине в сентябре, по данным Центра общественного здоровья, зарегистрировано 24 отравления дикорастущими грибами. Пострадали 13 взрослых и 11 детей, из них два ребенка умерли.

В Украине растут 2 тысячи видов грибов, при этом съедобными считается не более четверти. Сильные отравления, а иногда смерть могут вызвать бледная поганка, мухоморы, опята ненастоящие и многие другие.

«Грибы являются довольно специфическим продуктом, содержащим значительное количество азотистых веществ, в частности белков, а также жиров, углеводов, некоторые витамины (В1, РР), минеральные вещества (в частности фосфор). Клетчатка хитин, входящая в их состав, почти не переваривается в желудочно-кишечном тракте, поэтому грибы считают «тяжелой» пищей», — отмечают специалисты.

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Чтобы избежать отравлений грибами:

— лучше всего отказаться от употребления дикорастущих грибов, заменив их грибами из магазина;

— не покупайте грибы на стихийных рынках;

— собирайте только хорошо знакомые вам грибы, при малейшем сомнении сразу выбросьте гриб, не оставляйте его рядом с другими;

— не берите слишком молодые или старые грибы — их легко перепутать с ядовитыми;

— не собирайте грибы вблизи трасс, промышленных предприятий, загрязненных территорий: грибы впитывают в себя широкий спектр ядовитых веществ, в частности тяжелые металлы;

— дома еще раз тщательно проверьте грибы: все сомнительные нужно выбросить;

— не пробуйте сырые грибы, готовьте грибы в течение первых суток после сбора;

— варите грибы не менее трех раз, каждый раз в свежей подсоленной воде не менее 30 минут;

— храните блюда с грибами в холодильнике в эмалированной посуде не дольше суток.

Даже если вы уверены в качестве и безопасности грибов, их не рекомендуется употреблять: женщинам в период беременности и грудного вскармливания, детям до 12 лет, пожилым людям.

Если возникло подозрение на отравление или его признаки (тошнота, рвота, резкая боль в животе, диарея, головокружение, повышение температуры, снижение пульса, удушье, судороги, бред, галлюцинации), необходимо немедленно вызвать скорую. До ее приезда следует промыть желудок водой и пить много жидкости, чтобы вывести токсины.

Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: , , ;
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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 11 октября 2022 в 21:00;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Отравление грибами: в сентябре уже попали в больницу трое жителей Харьковщины".