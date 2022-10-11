Отруєння грибами: у вересні вже потрапили до лікарні троє жителів Харківщини

Три випадки отруєння дикорослими грибами зареєстрували на Харківщині протягом вересня.

Про це повідомляє сайт облуправління Держпродспоживслужби з посиланням на обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Загалом в Україні у вересні, за даними Центру громадського здоров’я, зареєстровано 24 отруєння дикорослими грибами. Постраждали 13 дорослих та 11 дітей, з них дві дитини померли.

В Україні зростають 2 тисячі видів грибів, при цьому їстівними вважається не більше чверті. Сильні отруєння, а іноді смерть можуть викликати бліда поганка, мухомори, опеньки несправжні та багато інших.

“Гриби є доволі специфічним продуктом, що містить значну кількість азотистих речовин, зокрема білків, а також жирів, вуглеводів, деякі вітаміни (В1, РР), мінеральні речовини (зокрема фосфор). Клітковина хітин, що входить до їхнього складу, майже не перетравлюється в шлунково-кишковому тракті, тому гриби вважають “важкою” їжею”, – зазначають фахівці.

Щоб уникнути отруєнь грибами:

– краще відмовитися від вживання дикорослих грибів, замінивши їх грибами з магазину;

– не купуйте гриби на стихійних ринках;

– збирайте тільки добре знайомі вам гриби, при найменшому сумніві відразу викиньте гриб, не залишайте його поряд з іншими;

– не беріть занадто молоді чи старі гриби – їх легко переплутати з отруйними;

– не збирайте гриби поблизу трас, промислових підприємств, забруднених територій: гриби вбирають у собі широкий спектр отруйних речовин, зокрема важкі метали;

– удома ще раз ретельно перевірте гриби: всі сумнівні потрібно викинути;

– не їжте сирі гриби, готуйте гриби протягом першої доби після збору;

– варіть гриби не менше трьох разів, щоразу у свіжій підсоленій воді не менше 30 хвилин;

– зберігайте страви з грибами в холодильнику в емальованому посуді не довше доби.

Навіть якщо ви впевнені в якості та безпечності грибів, їх не рекомендується вживати: жінкам у період вагітності та грудного вигодовування, дітям до 12 років, людям похилого віку.

Якщо виникла підозра на отруєння або його ознаки (нудота, блювота, різкий біль у животі, діарея, запаморочення, підвищення температури, зниження пульсу, задуха, судоми, марення, галюцинації) необхідно негайно викликати швидку. До її приїзду слід промити шлунок водою та пити багато рідини, щоб вивести токсини.