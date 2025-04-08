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Грибники вышли на охоту на Харьковщине: что собирают

Общество 07:57   08.04.2025
Оксана Горун
Грибники вышли на охоту на Харьковщине: что собирают Фото: Марина Киценко/Facebook

Открылся грибной сезон. «Урожаем» из местных лесов хвастают грибники в группе «Любители тихой охоты Харьковская область и не только».

Самым распространенным результатом походов жителей Харьковщины в лес становятся сморчки и шапочка сморчковая — самые ранние весенние грибы.

«2.04.2025 г. Сезон открыт, сморчковая шапочка. Только начинаются. Харьковская обл. Безлюдовка», — сообщила в группе Марина Киценко.

В то же время жители Берестинского района отмечают, что там пока что особых «залежей» грибов нет.

«Ожидания не оправдались. Знакомые места, где по три — пять ведер обычно косили, сегодня удивили. Лес сухой, но по-весеннему свежий», — прокомментировала фото небольшого «урожая» сморчков Юлия Череватенко.

Грибы на Харьковщине
Скриншот/группа «Любители тихой охоты Харьковская область» в Facebook

В лесу в Песочине любительнице тихой охоты удалось найти вешенки.

Скриншот/группа «Любители тихой охоты Харьковская область» в Facebook

В районе Сахновщины местная жительница обнаружила еще один популярный, но необычный для ранней весны гриб — рядовку лиловоногую (синеножку).

Скриншот/группа «Любители тихой охоты Харьковская область» в Facebook

«Это наша обычная синеножка. Сама не ожидала такой находки. Нашла два рядка этих красавчиков. На лугах еще нет. Это на старых фермах», — прокомментировала находку Ирина Шевченко.

Напомним, осенью жители Харьковщины жаловались на сильную засуху в лесах, из-за которой грибов практически не было.

Читайте также: Собирала грибы: женщина потерялась в лесу на Харьковщине

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 8 апреля 2025 в 07:57;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Открылся грибной сезон. «Урожаем» из местных лесов хвастают грибники в группе «Любители тихой охоты Харьковская область и не только»".