Грибники вышли на охоту на Харьковщине: что собирают

Открылся грибной сезон. «Урожаем» из местных лесов хвастают грибники в группе «Любители тихой охоты Харьковская область и не только».

Самым распространенным результатом походов жителей Харьковщины в лес становятся сморчки и шапочка сморчковая — самые ранние весенние грибы.

«2.04.2025 г. Сезон открыт, сморчковая шапочка. Только начинаются. Харьковская обл. Безлюдовка», — сообщила в группе Марина Киценко.

В то же время жители Берестинского района отмечают, что там пока что особых «залежей» грибов нет.

«Ожидания не оправдались. Знакомые места, где по три — пять ведер обычно косили, сегодня удивили. Лес сухой, но по-весеннему свежий», — прокомментировала фото небольшого «урожая» сморчков Юлия Череватенко.

В лесу в Песочине любительнице тихой охоты удалось найти вешенки.

В районе Сахновщины местная жительница обнаружила еще один популярный, но необычный для ранней весны гриб — рядовку лиловоногую (синеножку).

«Это наша обычная синеножка. Сама не ожидала такой находки. Нашла два рядка этих красавчиков. На лугах еще нет. Это на старых фермах», — прокомментировала находку Ирина Шевченко.

Напомним, осенью жители Харьковщины жаловались на сильную засуху в лесах, из-за которой грибов практически не было.