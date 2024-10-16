Сезон в разгаре: эпидемиологи напомнили, как не отравиться грибами

Из-за повышенной влажности и теплой погоде в начале октября на Харьковщине начался сезон грибов. Однако возросло и количество пищевых отравлений, отмечают эпидемиологи.

По данным Харьковского областного центра контроля и профилактики болезней, только за первые две недели октября грибами отравились 55 человек, девять из них – дети. Ввиду этого эпидемиологи напомнили, как нужно собирать грибы, чтобы не оказаться в больнице:

– прежде всего надо быть уверенным, что найденный гриб съедобен. Если гриб вызывает сомнение – не кладите в корзину;

– не собирайте старые, перезрелые или очень молодые грибы с нечетко выраженными внешними признаками. Их можно попутать с ядовитыми;

– будьте особенно внимательны с пластинчатыми грибами (пластинки на нижней части шляпки гриба). Лучше собирайте трубчатые (шляпа таких грибов снизу напоминает губку);

– не собирайте грибы, растущие у дороги, возле промышленных объектов, свалок, в загрязненных местах – грибы впитывают и накапливают вредные вещества;

– не собирайте грибы во время засушливой погоды. Тогда обмен веществ в организме гриба меняется, он теряет воду и накапливает токсин;

– не покупайте дикорастущие грибы на стихийных рынках или с рук; не употребляйте таких грибов в гостях;

– не пробуйте сырые грибы. Проводите надлежащую термическую обработку.

А вот детям, беременным, пенсионерам и людям с ослабленным иммунитетом лучше вообще отказаться от употребления грибов. Если же первые признаки отравления все же появились – стоит сразу же обратиться за помощью врачей, добавили специалисты.