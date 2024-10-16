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Сезон в разгаре: эпидемиологи напомнили, как не отравиться грибами

Общество 09:43   16.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
Сезон в разгаре: эпидемиологи напомнили, как не отравиться грибами

Из-за повышенной влажности и теплой погоде в начале октября на Харьковщине начался сезон грибов. Однако возросло и количество пищевых отравлений, отмечают эпидемиологи.  

По данным Харьковского областного центра контроля и профилактики болезней, только за первые две недели октября грибами отравились 55 человек, девять из них – дети. Ввиду этого эпидемиологи напомнили, как нужно собирать грибы, чтобы не оказаться в больнице:

– прежде всего надо быть уверенным, что найденный гриб съедобен. Если гриб вызывает сомнение – не кладите в корзину;
– не собирайте старые, перезрелые или очень молодые грибы с нечетко выраженными внешними признаками. Их можно попутать с ядовитыми;
– будьте особенно внимательны с пластинчатыми грибами (пластинки на нижней части шляпки гриба). Лучше собирайте трубчатые (шляпа таких грибов снизу напоминает губку);
– не собирайте грибы, растущие у дороги, возле промышленных объектов, свалок, в загрязненных местах – грибы впитывают и накапливают вредные вещества;
– не собирайте грибы во время засушливой погоды. Тогда обмен веществ в организме гриба меняется, он теряет воду и накапливает токсин;
– не покупайте дикорастущие грибы на стихийных рынках или с рук; не употребляйте таких грибов в гостях;
– не пробуйте сырые грибы. Проводите надлежащую термическую обработку.

А вот детям, беременным, пенсионерам и людям с ослабленным иммунитетом лучше вообще отказаться от употребления грибов. Если же первые признаки отравления все же появились – стоит сразу же обратиться за помощью врачей, добавили специалисты.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 16 октября 2024 в 09:43;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за повышенной влажности и теплой погоде в начале октября на Харьковщине начался сезон грибов. Однако возросло и количество пищевых отравлений, отмечают эпидемиологи.  ".