Ночью от +3, туман: прогноз погоды в Харькове и области на 16 октября
Фото: Василий Голосный
В среду, 16 октября, в Харькове и области возможен небольшой дождь. Ночью и утром — слабый туман.
В Харькове ночью термометры будут показывать от 4 до 6 градусов, днем — 10 — 12, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области ночью температура составит от 3 до 8 градусов, днем — 8 — 13.
Ветер северо-западный — 5 — 10 м/с.
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- • Дата публикации материала: 15 октября 2024 в 18:56;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В среду, 16 октября, в Харькове и области возможен небольшой дождь. Ночью и утром — слабый туман.".