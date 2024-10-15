Ночью от +3, туман: прогноз погоды в Харькове и области на 16 октября

В среду, 16 октября, в Харькове и области возможен небольшой дождь. Ночью и утром — слабый туман.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 4 до 6 градусов, днем — 10 — 12, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 3 до 8 градусов, днем — 8 — 13.

Ветер северо-западный — 5 — 10 м/с.