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Вночі від +3, туман: прогноз погоди в Харкові та області на 16 жовтня

Погода 18:56   15.10.2024
Олена Нагорна
Вночі від +3, туман: прогноз погоди в Харкові та області на 16 жовтня Фото: Василь Голосний

У середу, 16 жовтня, у Харкові та області можливий невеликий дощ. Вночі та вранці – слабкий туман.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 4 до 6 градусів, вдень – 10 – 12, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 3 до 8 градусів, удень – 8 – 13.

Вітер північно-західний – 5 – 10 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Жовтня 2024 в 18:56;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У середу, 16 жовтня, у Харкові та області можливий невеликий дощ. Вночі та вранці – слабкий туман.".