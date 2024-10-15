Вночі від +3, туман: прогноз погоди в Харкові та області на 16 жовтня

У середу, 16 жовтня, у Харкові та області можливий невеликий дощ. Вночі та вранці – слабкий туман.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 4 до 6 градусів, вдень – 10 – 12, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 3 до 8 градусів, удень – 8 – 13.

Вітер північно-західний – 5 – 10 м/с.