Сезон у розпалі: епідеміологи нагадали, як не отруїтися грибами

Через підвищену вологість та теплу погоду на початку жовтня на Харківщині розпочався сезон грибів. Проте зросла й кількість харчових отруєнь, відзначають епідеміологи.

За даними Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб, лише за перші два тижні жовтня грибами отруїлися 55 осіб, дев’ять із них – діти. Зважаючи на це, епідеміологи нагадали, як потрібно збирати гриби, щоб не опинитися в лікарні:

– перш за все треба бути впевненим, що знайдений гриб їстівний. Якщо гриб викликає сумнів — не кладіть в кошик;

– не збирайте старих, перезрілих чи дуже молодих грибів із нечітко вираженими зовнішніми ознаками. Їх можна сплутати з отруйними;

– будьте особливо уважними з пластинчастими грибами (пластинки на нижній частині шапинки гриба). Краще збирайте трубчасті (шапинка таких грибів знизу нагадує губку);

– не збирайте гриби, що ростуть при дорозі, біля промислових об’єктів, сміттєзвалищ, у забруднених місцях – гриби всотують і накопичують шкідливі речовини;

– не збирайте грибів під час посушливої погоди. Тоді обмін речовин в організмі гриба змінюється, він втрачає воду та накопичує токсин;

– не купуйте дикорослі гриби на стихійних ринках або з рук, не вживайте такі гриби в гостях;

– не куштуйте сирі гриби. Проводьте належну термічну обробку.

А от дітям, вагітним, пенсіонерам та людям з ослабленим імунітетом краще взагалі відмовитися від вживання грибів. Якщо ж перші ознаки отруєння все ж таки з’явилися – варто відразу ж звернутися за допомогою лікарів, додали фахівці.