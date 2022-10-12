В Харькове вводят три новых автобусных маршрута
В Харькове с 13 октября начнут работу маршруты автобусов №64е, 275е и 281е.
Об этом сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.
Маршруты автобусов будут следующие:
№64е «Ст. м. «Тракторный завод» – ул. Днестровская» с таким путем движения: ст. м. «Тракторный завод» – пр. Архитектора Алешина – ул. Луи Пастера – ул. Днестровская;
№275е «Ул. Бучмы – автостанция «Героев Труда» с таким путем движения: ул. Бучмы – ул. Академика Павлова – автостанция «Героев Труда»;
Читайте также: Автобусы из Харькова в Изюм отправятся уже со следующей недели – расписание
№281е «Ст. м. «Академика Барабашова» – ул. Краснодарская – ст. м. «Академика Барабашова» со следующим путем: ст. м. «Академика Барабашова» – пр. Юбилейный – Салтовское шоссе – ул. Медицинская – ул. Амосова – ул. Солнечная – ул. Краснодарская – ул. Велозаводская – ул. Амосова – ул. Медицинская – Салтовское шоссе – пр. Юбилейный – ст.м. «Академика Барабашова».Категории: Общество, Харьков; Теги: автобусы, маршрут, мэрия; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
Вы читали новость: «В Харькове вводят три новых автобусных маршрута»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 12 октября 2022 в 11:06;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове вводят три новых автобусных маршрута".