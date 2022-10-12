В Харькове вводят три новых автобусных маршрута

В Харькове с 13 октября начнут работу маршруты автобусов №64е, 275е и 281е.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

Маршруты автобусов будут следующие:

№64е «Ст. м. «Тракторный завод» – ул. Днестровская» с таким путем движения: ст. м. «Тракторный завод» – пр. Архитектора Алешина – ул. Луи Пастера – ул. Днестровская;

№275е «Ул. Бучмы – автостанция «Героев Труда» с таким путем движения: ул. Бучмы – ул. Академика Павлова – автостанция «Героев Труда»;

№281е «Ст. м. «Академика Барабашова» – ул. Краснодарская – ст. м. «Академика Барабашова» со следующим путем: ст. м. «Академика Барабашова» – пр. Юбилейный – Салтовское шоссе – ул. Медицинская – ул. Амосова – ул. Солнечная – ул. Краснодарская – ул. Велозаводская – ул. Амосова – ул. Медицинская – Салтовское шоссе – пр. Юбилейный – ст.м. «Академика Барабашова».