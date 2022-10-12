У Харкові вводять три нові автобусні маршрути
У Харкові з 13 жовтня розпочнуть роботу маршрути автобусів №64е, 275е та 281е.
Про це повідомила пресслужба Харківської міськради.
Маршрути автобусів будуть наступні:
№64е «Ст. м. «Тракторний завод» – вул. Дністровська» з таким шляхом руху: ст. м. «Тракторний завод» – пр. Архітектора Альошина – вул. Луї Пастера – вул. Дністровська;
№275е «Вул. Бучми – автостанція «Героїв Праці» з таким шляхом руху: вул. Бучми – вул. Академіка Павлова – автостанція «Героїв Праці»;
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№281е «Ст. м. «Академіка Барабашова» – вул. Краснодарська – ст. м. «Академіка Барабашова» з таким шляхом руху: ст. м. «Академіка Барабашова» – пр. Ювілейний – Салтівське шосе – вул. Медична – вул. Амосова – вул. Сонячна – вул. Краснодарська – вул. Велозаводська – вул. Амосова – вул. Медична – Салтівське шосе – пр. Ювілейний – ст.м. «Академіка Барабашова».Категорії: Суспільство, Харків; Теги: автобусы, маршрут, мэрия; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Жовтня 2022 в 11:06;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові вводять три нові автобусні маршрути".