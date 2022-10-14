Синегубов: В Изюме и окрестных селах появился газ
Первые 500 семей города уже имеют в домах газ, сообщил глава Харьковской ОВА.
«Сегодня в Изюм вернули газоснабжение. Кроме того, возобновляется газоснабжение 15 сел Изюмщины. Там подключили к газу уже около 900 домовладений. Продолжаются работы и в селах Балаклейщины», – отметил Синегубов.
В селах Грушевка, Благодатовка, Нечволодовка и Московка Купянского района и в поселке Волохов Яр Чугуевского района возобновляют газоснабжение.
Всего за сутки подключили газ к более чем 3000 домам Изюмского, Купянского, Чугуевского и Харьковского районов области.
Читайте также: Изюм — со светом: когда электричество появится во всем городеКатегории: Общество, Украина, Харьков; ; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
Новости по теме:
Вы читали новость: «Синегубов: В Изюме и окрестных селах появился газ»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 14 октября 2022 в 13:57;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синегубов: В Изюме и окрестных селах появился газ".