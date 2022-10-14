Live
  • Пятница 14.10.2022
    • Харьков
  •   +10°С
  • USD 36.57
  • EUR 35.63
    • 🟢

Синегубов: В Изюме и окрестных селах появился газ

Общество 13:57   14.10.2022
Оксана Якушко
Синегубов: В Изюме и окрестных селах появился газ

Первые 500 семей города уже имеют в домах газ, сообщил глава Харьковской ОВА.

«Сегодня в Изюм вернули газоснабжение. Кроме того, возобновляется газоснабжение 15 сел Изюмщины. Там подключили к газу уже около 900 домовладений. Продолжаются работы и в селах Балаклейщины», – отметил Синегубов.


В селах Грушевка, Благодатовка, Нечволодовка и Московка Купянского района и в поселке Волохов Яр Чугуевского района возобновляют газоснабжение.


Всего за сутки подключили газ к более чем 3000 домам Изюмского, Купянского, Чугуевского и Харьковского районов области.

Читайте также: Изюм — со светом: когда электричество появится во всем городе

Категории: Общество, Украина, Харьков; ;
Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате
присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости
смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
Автор: Оксана Якушко

Новости по теме:

16:47
Бывший полицейский из Харькова нелегально продал пистолет за 50 тысяч гривен
16:24
Синегубов: Свет в Великобурлукской громаде уже имеют более 4000 потребителей
15:39
Шесть жителей Харьковской области подорвались на минах во время «тихой охоты»
14:56
В Харькове волонтеры бесплатно стерилизовали 93 бездомных животных
13:01
В Харьковской области СБУ поймали «на горячем» информатора россиян

Вы читали новость: «Синегубов: В Изюме и окрестных селах появился газ»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
  • • Дата публикации материала: 14 октября 2022 в 13:57;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синегубов: В Изюме и окрестных селах появился газ".