Синегубов: В Изюме и окрестных селах появился газ

Первые 500 семей города уже имеют в домах газ, сообщил глава Харьковской ОВА.

«Сегодня в Изюм вернули газоснабжение. Кроме того, возобновляется газоснабжение 15 сел Изюмщины. Там подключили к газу уже около 900 домовладений. Продолжаются работы и в селах Балаклейщины», – отметил Синегубов.



В селах Грушевка, Благодатовка, Нечволодовка и Московка Купянского района и в поселке Волохов Яр Чугуевского района возобновляют газоснабжение.



Всего за сутки подключили газ к более чем 3000 домам Изюмского, Купянского, Чугуевского и Харьковского районов области.