Синєгубов: В Ізюмі та 13 навколишніх селах з’явився газ
Перші 500 сімей міста вже мають у будинках газ, повідомив голова Харківської ОВА.
«Сьогодні в Ізюм повернули газопостачання. Окрім того, відновлюється газопостачання 15 сіл Ізюмщини. Там підключено до газу уже близько 900 домоволодінь. Тривають роботи і у селах Балаклійщини», – зазначив Синєгубов.
У селах Грушівка, Благодатівка, Нечволодівка та Московка Куп’янського району і в селищі Волохів Яр Чугуївського району також відновлюють газопостачання.
Загалом за добу підключили газ до понад 3000 будинків Ізюмського, Куп‘янського, Чугуївського та Харківського районів області.
Читайте також: Ізюм — зі світлом: коли електрика з’явиться у всьому містіКатегорії: Суспільство, Україна, Харків; ; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Жовтня 2022 в 13:57;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Синєгубов: В Ізюмі та 13 навколишніх селах з’явився газ".