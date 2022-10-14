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Синєгубов: В Ізюмі та 13 навколишніх селах з’явився газ

Суспільство 13:57   14.10.2022
Оксана Якушко
Синєгубов: В Ізюмі та 13 навколишніх селах з’явився газ

Перші 500 сімей міста вже мають у будинках газ, повідомив голова Харківської ОВА.

«Сьогодні в Ізюм повернули газопостачання. Окрім того, відновлюється газопостачання 15 сіл Ізюмщини. Там підключено до газу уже близько 900 домоволодінь. Тривають роботи і у селах Балаклійщини», – зазначив Синєгубов.

У селах Грушівка, Благодатівка, Нечволодівка та Московка Куп’янського району і в селищі Волохів Яр Чугуївського району також відновлюють газопостачання.

Загалом за добу підключили газ до понад 3000 будинків Ізюмського, Куп‘янського, Чугуївського та Харківського районів області.

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Категорії: Суспільство, Україна, Харків; ;
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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Жовтня 2022 в 13:57;

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