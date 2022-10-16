В освобожденной громаде на Харьковщине не прогнозируют, когда будет свет
В Боровской громаде, которую буквально недавно деоккупировали в ходе контрнаступления Сил обороны, постепенно подключают газ. А вот с электричеством ситуация намного сложнее.
О том, как обстоят дела в Боровской громаде, рассказал поселковый голова Боровой Александр Тертышный.
«На этой неделе подключен газ к селам, которые находятся на правом берегу Оскола – и были много месяцев без газа: Подвысокое, Гороховатка, Бахтин. В пятницу и субботу этот процесс прошел. Подключен газ в Чернещину. Осталось несколько населенных пунктов – это Изюмское, Дружелюбовка, Степовое. Во вторник у нас запланирована встреча с руководством Купянского горгаза, и я думаю, что в ближайшее время и эти населенные пункты, несмотря на то, что там еще тревожная ситуация, будут подключены к газу», — сказал Тертышный.
При этом он отметил, что самый болезненный вопрос для громады — это отсутствие электричества. И именно по этому поводу пока нельзя делать никаких точных прогнозов.
«На этой неделе руководство облэнерго приезжает в наш коллектив – к энергетикам, будет проведено с ними собеседование, есть поддержка главы Изюмской райгосадминистрации Степана Масельского, чтобы как можно быстрее начать работы по проверке, разминированию и ремонту линий по нашей громаде. С тем, чтобы после того, как будет уже полностью подана электроэнергия на Изюм и Купянск, она быстрее была подана и в Боровую. Конкретно даты я называть не буду. Но ждем», — сказал глава Боровской громады.
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Также, по его словам, в населенных пунктах уже начался процесс составления актов относительно поврежденных и разрушенных зданий. Таких объектов много. Сейчас составляют реестр повреждений.
«Будем оказывать помощь по восстановлению. Уже начали поступать первые строительные материалы. Этот процесс будет идти», — заверил Тертышный.Категории: Общество, Харьков; Теги: Борова, Боровая, восстановление, газ, звільнення, освобождение, электричество; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 16 октября 2022 в 20:08;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В освобожденной громаде на Харьковщине не прогнозируют, когда будет свет".