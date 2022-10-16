У звільненій громаді на Харківщині не прогнозують, коли буде світло
У Борівській громаді, яку буквально нещодавно деокупували під час контрнаступу Сил оборони, поступово підключають газ. А ось з електрикою ситуація набагато складніша.
Про те, як справи в Борівській громаді, розповів селищний голова Борової Олександр Тертишний.
“Цього тижня підключено газ до сіл, які знаходяться на правому березі Оскола – і були багато місяців без газу: Підвисоке, Горохуватка, Бахтин. У п’ятницю та суботу цей процес пройшов. Підключено газ до Чернещини. Залишилось кілька населених пунктів – це Ізюмське, Дружелюбівка, Степове. У вівторок у нас запланована зустріч із керівництвом Куп’янського міськгазу, і я думаю, що найближчим часом і ці населені пункти, незважаючи на те, що там ще тривожна ситуація, будуть підключені до газу”, – сказав Тертишний.
При цьому він зазначив, що найболючіше питання для громади – це відсутність електрики. І саме з цього приводу поки що не можна робити жодних точних прогнозів.
“Цього тижня керівництво обленерго приїжджає до нашого колективу – до енергетиків, буде проведена з ними співбесіда. Є підтримка голови Ізюмської райдержадміністрації Степана Масельського, щоб якнайшвидше розпочати роботи з перевірки, розмінування та ремонту ліній по нашій громаді. З тим, щоб після того, як буде вже повністю подана електроенергія на Ізюм і Куп’янськ, вона швидше була подана й до Борової. Конкретно дати я називати не буду. Але чекаємо”, – сказав голова Борівської громади.
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Також, за його словами, у населених пунктах уже розпочався процес складання актів щодо пошкоджених і зруйнованих будівель. Таких об’єктів багато. Наразі складають реєстр ушкоджень.
“Надаватимемо допомогу з відновлення. Уже почали надходити перші будівельні матеріали. Цей процес ітиме”, – запевнив Тертишний.Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Борова, восстановление, газ, звільнення, электричество; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Жовтня 2022 в 20:08;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У звільненій громаді на Харківщині не прогнозують, коли буде світло".