У звільненій громаді на Харківщині не прогнозують, коли буде світло

У Борівській громаді, яку буквально нещодавно деокупували під час контрнаступу Сил оборони, поступово підключають газ. А ось з електрикою ситуація набагато складніша.

Про те, як справи в Борівській громаді, розповів селищний голова Борової Олександр Тертишний.

“Цього тижня підключено газ до сіл, які знаходяться на правому березі Оскола – і були багато місяців без газу: Підвисоке, Горохуватка, Бахтин. У п’ятницю та суботу цей процес пройшов. Підключено газ до Чернещини. Залишилось кілька населених пунктів – це Ізюмське, Дружелюбівка, Степове. У вівторок у нас запланована зустріч із керівництвом Куп’янського міськгазу, і я думаю, що найближчим часом і ці населені пункти, незважаючи на те, що там ще тривожна ситуація, будуть підключені до газу”, – сказав Тертишний.

При цьому він зазначив, що найболючіше питання для громади – це відсутність електрики. І саме з цього приводу поки що не можна робити жодних точних прогнозів.

“Цього тижня керівництво обленерго приїжджає до нашого колективу – до енергетиків, буде проведена з ними співбесіда. Є підтримка голови Ізюмської райдержадміністрації Степана Масельського, щоб якнайшвидше розпочати роботи з перевірки, розмінування та ремонту ліній по нашій громаді. З тим, щоб після того, як буде вже повністю подана електроенергія на Ізюм і Куп’янськ, вона швидше була подана й до Борової. Конкретно дати я називати не буду. Але чекаємо”, – сказав голова Борівської громади.

Також, за його словами, у населених пунктах уже розпочався процес складання актів щодо пошкоджених і зруйнованих будівель. Таких об’єктів багато. Наразі складають реєстр ушкоджень.

“Надаватимемо допомогу з відновлення. Уже почали надходити перші будівельні матеріали. Цей процес ітиме”, – запевнив Тертишний.