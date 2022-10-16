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Юная Анисия в центре Харькова сыграла на бандуре Гимн Украины (видео)

Культура 10:00   16.10.2022
Оксана Горун
Юная Анисия в центре Харькова сыграла на бандуре Гимн Украины (видео)

Харьковчанка с мамой была вынуждена покинуть родной город. Видео исполнения в центре Харькова гимна записали, приехав домой на время.

Трогательный видеоролик опубликовала вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук.

«Девушку зовут Анисия. Она с мамой Юлией в свое время эвакуировались из Харькова в Полтавскую область. Там я с ними познакомилась. Недавно они временно вернулись в родной Харьков. А сегодня скинули мне это трогательное видео. Девушка на бандуре играет наш гимн. Я плачу», — подписала Верещук видео.

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В видео — родные для каждого харьковчанина виды: осенний парк Горького, площадь Свободы с разбитым обстрелом зданием облгосадминистрации, лестница на Университетскую горку и Благовещенский собор. А также, конечно, — самый высокий в Украине флагшток с Государственным Флагом.

Категории: Культура, Общество, Харьков; Теги: , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 16 октября 2022 в 10:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Юная Анисия в центре Харькова сыграла на бандуре Гимн Украины (видео)".