Юная Анисия в центре Харькова сыграла на бандуре Гимн Украины (видео)
Харьковчанка с мамой была вынуждена покинуть родной город. Видео исполнения в центре Харькова гимна записали, приехав домой на время.
Трогательный видеоролик опубликовала вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук.
«Девушку зовут Анисия. Она с мамой Юлией в свое время эвакуировались из Харькова в Полтавскую область. Там я с ними познакомилась. Недавно они временно вернулись в родной Харьков. А сегодня скинули мне это трогательное видео. Девушка на бандуре играет наш гимн. Я плачу», — подписала Верещук видео.
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В видео — родные для каждого харьковчанина виды: осенний парк Горького, площадь Свободы с разбитым обстрелом зданием облгосадминистрации, лестница на Университетскую горку и Благовещенский собор. А также, конечно, — самый высокий в Украине флагшток с Государственным Флагом.Категории: Культура, Общество, Харьков; Теги: бандура, гимн; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 16 октября 2022 в 10:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Юная Анисия в центре Харькова сыграла на бандуре Гимн Украины (видео)".