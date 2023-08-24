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Гимн Украины спел хор «Ch.Ch.Choir» на станции метро Харькова – Терехов(видео)

Общество 17:35   24.08.2023
Оксана Якушко
Гимн Украины спел хор «Ch.Ch.Choir» на станции метро Харькова – Терехов(видео)

Гимн Украины в исполнении «Ch.Ch.Choir» прозвучал на станции метро «Исторический музей», сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

«Но я верю и уверен в том, что уже скоро наступит то время, когда все мы соберемся и вместе споем его в честь нашей Победы на главной площади Харькова – площади Свободы! Безо всякой опаски за свою жизнь», — отметил Терехов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 августа 2023 в 17:35;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Гимн Украины в исполнении «Ch.Ch.Choir» прозвучал на станции метро «Исторический музей», сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.".