Гімн України заспівав «Ch.Ch.Choir» на станції метро Харкова – Терехов (відео)
Гімн України у виконанні “Ch.Ch.Choir” пролунав на станції метро “Історичний музей”, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
«Але я вірю і впевнений у тому, що вже незабаром настане той час, коли всі ми зберемося і гуртом заспіваємо його на честь нашої Перемоги на головній площі Харкова – площі Свободи! Без жодного остраху за своє життя», – зазначив Терехов.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Серпня 2023 в 17:35;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Гімн України у виконанні “Ch.Ch.Choir” пролунав на станції метро “Історичний музей”, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.".