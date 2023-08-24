Live
  • Чт 24.08.2023
    • Харків
  •   +24°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.53
    • 🟢

Гімн України заспівав «Ch.Ch.Choir» на станції метро Харкова – Терехов (відео)

Суспільство 17:35   24.08.2023
Оксана Якушко
Гімн України заспівав «Ch.Ch.Choir» на станції метро Харкова – Терехов (відео)

Гімн України у виконанні “Ch.Ch.Choir” пролунав на станції метро “Історичний музей”, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«Але я вірю і впевнений у тому, що вже незабаром настане той час, коли всі ми зберемося і гуртом заспіваємо його на честь нашої Перемоги на головній площі Харкова – площі Свободи! Без жодного остраху за своє життя», – зазначив Терехов.

Читайте також: Кіт Степан привітав харків’ян

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Гімн України заспівав «Ch.Ch.Choir» на станції метро Харкова – Терехов (відео)
Гімн України заспівав «Ch.Ch.Choir» на станції метро Харкова – Терехов (відео)
24.08.2023, 17:35
ISW про смерть Пригожина: невипадкова дата й “замовлення” Путіна
ISW про смерть Пригожина: невипадкова дата й “замовлення” Путіна
24.08.2023, 08:38
Карту України вишили на Харківщині до Дня Незалежності (фото)
Карту України вишили на Харківщині до Дня Незалежності (фото)
24.08.2023, 17:01
Ворог обстріляв приватний сектор у Вовчанську: горіла суха трава (фото)
Ворог обстріляв приватний сектор у Вовчанську: горіла суха трава (фото)
24.08.2023, 16:34
У Харкові не підвищуватимуть тарифи на опалення та гарячу воду – мерія
У Харкові не підвищуватимуть тарифи на опалення та гарячу воду – мерія
24.08.2023, 16:17
Машини зім’яло: на Окружній Харкова сталася смертельна ДТП (фото)
Машини зім’яло: на Окружній Харкова сталася смертельна ДТП (фото)
24.08.2023, 15:17

Новини за темою:

16:17
У Харкові не підвищуватимуть тарифи на опалення та гарячу воду – мерія
15:49
«Дитина від Бога»: загиблому льотчику встановили меморіальну дошку в Харкові
15:17
Машини зім’яло: на Окружній Харкова сталася смертельна ДТП (фото)
14:09
Терехов заявив, що кредит Центрального парку погашено
13:42
У Харкові закриють дорогу через комунальні роботи: подробиці

  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Гімн України заспівав «Ch.Ch.Choir» на станції метро Харкова – Терехов (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 24 Серпня 2023 в 17:35;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Гімн України у виконанні “Ch.Ch.Choir” пролунав на станції метро “Історичний музей”, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.".