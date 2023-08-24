Гімн України заспівав «Ch.Ch.Choir» на станції метро Харкова – Терехов (відео)

Гімн України у виконанні “Ch.Ch.Choir” пролунав на станції метро “Історичний музей”, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«Але я вірю і впевнений у тому, що вже незабаром настане той час, коли всі ми зберемося і гуртом заспіваємо його на честь нашої Перемоги на головній площі Харкова – площі Свободи! Без жодного остраху за своє життя», – зазначив Терехов.