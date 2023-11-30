Рисовала флаги РФ в центре Харькова: дело школьницы передали в суд
14-летней школьнице, которая рисовала флаги РФ, так называемой «ХНР» и Z-символику в центре Харькова, а также записала ролик с гимном страны-агрессора, суд может запретить делать посты в соцсетях.
Следователи завершили расследование и обратились в суд с иском о применении принудительных мер воспитательного характера в отношении школьницы, сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.
«Эта история получила широкий резонанс. Мы сразу нашли и малолетнюю пропагандистку, и мужчину, который, вероятно, влиял на мировоззрение ребенка. Им оказался друг матери, он часто появлялся в семье и общался с ребенком. В ходатайстве указали, чтобы девушке запретили пользоваться соцсетями более двух часов в сутки, также выкладывать видеоролики и публикации в любые соцсети», — отметил Болвинов.
Также подростку рекомендовали читать книги украинских авторов и изучать историю Украины.
«Эта девушка еще не достигла возраста, с которого наступает уголовная ответственность. Но это не значит, что мы игнорируем подобные преступления. Помимо самой девятиклассницы отвечать вынуждена и ее мать, и приятель, который вел с ребенком антиукраинские беседы. По ним досудебное следствие продолжается», — добавил Болвинов.
Напомним, в Харькове 14-летняя лицеистка выкладывала в соцсети видео в поддержку РФ, призвала к созданию так называемой «ХНР», а в центре города расклеивала пропагандистские листовки. Дома у девушки нашли русские флаги, лозунги в поддержку царя и царской России и советскую символику. По данным Болвинова, все это подросток рисовала собственноручно. Также следователи установили, что школьницу «просветлял» сосед, который имел романтические отношения с ее матерью.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: гимн, полиция, рисовала, рф, суд, флаги, Харьков., школьница;
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- • Дата публикации материала: 30 ноября 2023 в 15:56;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "14-летней школьнице, которая рисовала флаги РФ, так называемой «ХНР» и Z-символику в центре Харькова, а также записала ролик с гимном страны-агрессора, суд может запретить делать посты в соцсетях.".