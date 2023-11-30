Малювала прапори РФ у центрі Харкова: справу школярки передали до суду

14-річній школярці, яка малювала прапори РФ, так званої «ХНР» та Z-символіку в центрі Харкова, а також записала ролик з гімном країни-агресорки, суд може заборонити робити пости у соцмережах.

Слідчі завершили розслідування та звернулися до суду з клопотанням про застосування примусових заходів виховного характеру щодо школярки, повідомив начальник слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

«Ця історія набула широкого резонансу. Ми одразу знайшли і малолітню пропагандистку, і чоловіка, який ймовірно, впливав на світогляд дитини. Ним виявися друг матері, він часто з’являвся в родині та спілкувався з дитиною. В клопотанні вказали, щоб дівчині заборонили користуватися соцмережами більше, ніж дві години на добу, також викладати відеоролики та публікації до будь-яких соцмереж», – зазначив Болвінов.

Також, підлітку рекомендували читати книжки українських авторів та вивчати історію України.

«Ця дівчина ще не досягла віку, з якого настає кримінальна відповідальність. Але це не означає, що ми будемо ігнорувати подібні злочини. Крім самої дев’ятикласниці, відповідати нині змушена і її матір, і приятель, який вів з дитиною антиукраїнські бесіди. По них досудове слідство ще триває», — додав Болвінов.

Нагадаємо, у Харкові 14-річна ліцеїстка викладала в соцмережі відео на підтримку РФ, закликала до створення так званої «ХНР», а в центрі міста розклеювала пропагандистські листівки. Вдома у дівчини знайшли російські прапори, лозунги на підтримку царя та царської Росії, і радянську символіку. За даними Болвінова, все це підліток малювала власноруч. Також, слідчі встановили, що школярку «просвітлював» сусід, який мав романтичні стосунки з її матір’ю.