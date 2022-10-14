Live
  • Пятница 14.10.2022
    • Харьков
  •   +10°С
  • USD 36.57
  • EUR 35.63
    • 🟢

KRAKEN поздравил с Днем защитников Украины кадрами освобождения Харьковщины

Общество 11:03   14.10.2022
Оксана Горун
KRAKEN поздравил с Днем защитников Украины кадрами освобождения Харьковщины

Спецподразделение ГУР Минобороны KRAKEN опубликовало видеоролик ко Дню защитников и защитниц Украины, в котором показало бои во время весеннего и осеннего контрнаступлений в Харьковской области.

«Сегодня, 14 октября, праздник украинских воинов, следуя славным традициям украинского войска времен казачества и Повстанческой армии, по зову сердца всташвих на защиту Родины. В этот день мы чествуем и поздравляем наших Героев, избравших для себя путь борьбы за Независимость Украины и освобождение украинских земель от ига оккупантов», — подписали видео в KRAKEN.

Воины отметили, что в видео — боевой путь подразделения со дня его создания и по сей день. Точкой отсчета взято начало сбора добровольцев теробороны в здании Харьковской ОВА. В видео есть и бои в Харькове, когда в город прорвалось несколько российских ДРГ. А также освобождение населенных пунктов области.

«За этот не полный год при участии нашего подразделения освобождены: Ольховка, Лесное, Русская Лозовая, Питомник, Белогоровка, Вербовка, Балаклея, Бородоярское, Морозовка, Савинцы, Долгалевка, Купянск (левый берег), Подолы, Купянск-Узловой, Ковшаровка, Новоосиново, Глушковка, Колесниковка, Кисловка, Котляровка», — перечислили воины спецподразделения.

Читайте также: Сегодня — День защитников Украины: видео от защитников Харьковщины 92 ОМБр

Также KRAKEN принял участие в боях за Харьков, Дементиевку, Старый Салтов, Граково, Железнодорожное и Кутузовку. В спецподразделении отметили, что о многих операциях их просто пока нельзя говорить.

Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;
Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате
присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости
смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
Автор: Оксана Горун

Новости по теме:

11:53
Выпущенные по Харькову ракеты все чаще будут приземляться в Белгороде- эксперт
09:13
Житель Харьковщины воюет против Украины в ЧВК «Вагнер» — прокуратура
08:43
ВСУ освободили 502 населенных пункта на Харьковщине
07:49
Сегодня — День защитников Украины: видео от защитников Харьковщины 92 ОМБр
06:00
Сегодня 14 октября: какой праздник и день в истории

Вы читали новость: «KRAKEN поздравил с Днем защитников Украины кадрами освобождения Харьковщины»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
  • • Дата публикации материала: 14 октября 2022 в 11:03;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "KRAKEN поздравил с Днем защитников Украины кадрами освобождения Харьковщины".