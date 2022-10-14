KRAKEN поздравил с Днем защитников Украины кадрами освобождения Харьковщины
Спецподразделение ГУР Минобороны KRAKEN опубликовало видеоролик ко Дню защитников и защитниц Украины, в котором показало бои во время весеннего и осеннего контрнаступлений в Харьковской области.
«Сегодня, 14 октября, праздник украинских воинов, следуя славным традициям украинского войска времен казачества и Повстанческой армии, по зову сердца всташвих на защиту Родины. В этот день мы чествуем и поздравляем наших Героев, избравших для себя путь борьбы за Независимость Украины и освобождение украинских земель от ига оккупантов», — подписали видео в KRAKEN.
Воины отметили, что в видео — боевой путь подразделения со дня его создания и по сей день. Точкой отсчета взято начало сбора добровольцев теробороны в здании Харьковской ОВА. В видео есть и бои в Харькове, когда в город прорвалось несколько российских ДРГ. А также освобождение населенных пунктов области.
«За этот не полный год при участии нашего подразделения освобождены: Ольховка, Лесное, Русская Лозовая, Питомник, Белогоровка, Вербовка, Балаклея, Бородоярское, Морозовка, Савинцы, Долгалевка, Купянск (левый берег), Подолы, Купянск-Узловой, Ковшаровка, Новоосиново, Глушковка, Колесниковка, Кисловка, Котляровка», — перечислили воины спецподразделения.
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Также KRAKEN принял участие в боях за Харьков, Дементиевку, Старый Салтов, Граково, Железнодорожное и Кутузовку. В спецподразделении отметили, что о многих операциях их просто пока нельзя говорить.Категории: Общество, Харьков; Теги: Kraken, война, День защитников и защитниц Украины, звільнення, контрнаступ, контрнаступление, освобождение; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 14 октября 2022 в 11:03;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "KRAKEN поздравил с Днем защитников Украины кадрами освобождения Харьковщины".