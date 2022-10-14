Сегодня — День защитников Украины: видео от защитников Харьковщины 92 ОМБр

92 ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко в День защитников и защитниц Украины опубликовала трогательный ролик с нашими героями.

Они защищают Украину с первых дней войны, которая началась вовсе не 24 февраля 2022, а еще в 2014 году. С момента начала полномасштабного вторжения 92 ОМБр вместе со всеми Силами обороны Украины обороняет и освобождает от захватчиков Харьковщину.

«Наши герои. Мужественные. Ответственные. Целенаправленные. Человечные. Искренние. Свободные», — подписали кадры с воинами 92 ОМБр в видеоролике.

А сами воины в короткой нарезке говорят самое главное: «Если будут пути. Хотя бы — направления. То мы будем идти вперед», «Каждый выстрел — это шаг к нашей Победе».

А на вопрос, какой видите Украину в будущем, один из наших защитников отвечает: «Независимой, цветущей, красивой. Я таких красивых слов не знаю, но то, что на душе, я сказал».

Напомним, 14 октября в Украине отмечают День защитников и защитниц Украины. Его празднуют в Покров Пресвятой Богородицы, которая издавна была покровительницей украинских воинов. Также 14 октября — День козачества и День УПА.