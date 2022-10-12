«Есть танчик!»: защитники Харьковщины из 92 ОМБр уничтожили танк РФ (видео)

Воины 92 ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко продолжают очищать украинскую землю от российских оккупантов.

Видео успешной работы защитники Харьковщины опубликовали на своей странице в facebook.

«Есть танчик! Ваши теплые слова поддержки, а мы делаем еще больше «Бавовни», — подписали видео воины 92 ОМБр.

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Отметим, что уничтожением вражеской техники 92 ОМБр радует украинцев примерно с той же регулярностью, с которой «трофеит» вражеские танки. Так, недавно воины обзавелись современным продуктом вражеского ВПК. Новенький танк Т-90А опробовал лично командир бригады Герой Украины Павел Федосенко.