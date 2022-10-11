Вдова погибшего на Харьковщине военного обратилась с петицией к Президенту

Женщина просит посмертно присвоить ее супругу, погибшему 24 марта на Харьковщине, звание Героя Украины.

«Из четырех членов экипажа звание Героя Украины присвоили только одному», — отмечает автор петиции.

Документ на сайте Президента создала Людмила Луценко. Она сообщает, что ее погибший супруг — старший сержант Владимир Луценко был заместителем начальника зенитно-ракетной батареи 11-зенитного ракетного полка Воздушных сил ВСУ воинской части А3159.

«Прошу рассмотреть присвоение звания Герой Украины, старшему сержанту Луценко Владимиру Сергеевичу за совершение военного героического поступка 24 марта в Харьковской обл. близ г. Изюм, в противостоянии с оккупантами, в бою российские военные обстреляли позиции защитников ракетами. Был одним из членов экипажа зенитно-ракетного комплекса «Бук М-1». Эта техника играет немаловажную роль в противостоянии с врагом. Прикрывая своих побратимов, Владимир уничтожал воздушные силы оккупантов. На его счету больше десятка сбитых вражеских самолетов и беспилотников. В очередном бою за наше спокойствие, ради свободной жизни украинцев ракетный удар попал именно в его боевую машину, мгновенно унеся жизни четырех мужественных защитников Украины, с 2014 года воюющих на востоке. На счету Владимира более восьми ротаций, длившихся по 8 месяцев каждая. Он до последнего отстаивал Украину и отражал атаку ракет от селений и мирных людей и их домов. Из четырех членов экипажа звание Героя Украины присвоили только одному. Уже прошло больше полугода, меня люди спрашивают «Получил ли посмертно Владимир Героя?» Но ответ «нет». Мне по сей день не понятно, почему государство не признает настоящих Героев», — поделилась вдова украинского военнослужащего.

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Петиция на сайте Президента опубликована 7 октября. На данный момент она собрала 362 голоса. На сбор голосов есть еще 89 дней.