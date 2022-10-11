Вдова загиблого на Харківщині військового звернулася із петицією до Президента

Жінка просить посмертно присвоїти її чоловіку, який загинув 24 березня на Харківщині, звання Героя України.

“З чотирьох членів екіпажу звання Героя України надали лише одному”, – зазначає автор петиції.

Документ на сайті Президента створила Людмила Луценко. Вона повідомляє, що її загиблий чоловік – старший сержант Володимир Луценко був заступником начальника зенітно-ракетної батареї 11-зенітного ракетного полку Повітряних сил ЗСУ військової частини А3159.

Прошу розглянути присвоєння звання Герой України, старшому сержанту Луценку Володимиру Сергійовичу за здійснення військового героїчного вчинку 24 березня в Харківській обл. поблизу м. Ізюм, в протистоянні з окупантами, в бою російські військові обстріляли позиції захисників ракетами.

Був одним із членів екіпажу зенітно-ракетного комплексу “Бук М-1”. Ця техніка відіграє важливу роль у протистоянні з ворогом. Прикриваючи своїх побратимів Володимир знищував повітряні сили окупантів. На його рахунку більше десятка збитих ворожих літаків та безпілотників. У черговому бою за наш спокій, задля вільного життя українців ракетний удар влучив саме у його бойову машину, вмить забравши життя чотирьох мужніх захисників України, які з 2014 року воюють на сході. На рахунку Володимира понад вісім ротацій, які тривали по 8 місяців кожна. Він до останнього відстоював Україну та відбивав атаку ракет від селищ та мирних людей і їх домівок. З чотирьох членів екіпажу звання Героя України присвоіли лише одному. Вже пройшло більше, ніж пів року, мене люди запитують “Чи отримав посмертно Володимир Героя?” Але відповідь “ні”. Мені по сьогоднішній день не зрозуміло, чому держава не признає справжніх Героїв”, – поділилася вдова загиблого.

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Петицію на сайті Президента опубліковано 7 жовтня. Наразі вона зібрала 362 голоси. На збирання голосів є ще 89 днів.