“Є танчик!”: захисники Харківщини із 92 ОМБр знищили танк РФ (відео)

Воїни 92 ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка продовжують очищувати українську землю від російських окупантів.

Відео успішної роботи захисники Харківщини опублікували на своїй сторінці у Фейсбуці.

“Є танчик! Ваші теплі слова підтримки, а ми робимо ще більше “Бавовни”, – підписали відео воїни 92 ОМБр.

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Зазначимо, що знищенням ворожої техніки 92 ОМБр радує українців приблизно з тією самою регулярністю, з якою “трофеїть” ворожі танки. Так, нещодавно воїни обзавелися сучасним продуктом ворожого ВПК. Новий танк Т-90А випробував особисто командир бригади Герой України Павло Федосенко.