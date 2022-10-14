Сьогодні – День захисників України: відео від захисників Харківщини 92 ОМБр
92 ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка у День захисників та захисниць України опублікувала зворушливий ролик із нашими героями.
Вони захищають Україну з перших днів війни, яка розпочалася зовсім не 24 лютого 2022 року, а ще 2014 року. З моменту початку повномасштабного вторгнення 92 ОМБр разом із усіма Силами оборони України обороняє та звільняє від загарбників Харківщину.
“Наші герої. Мужні. Відповідальні. Цілеспрямовані. Людяні. Щирі. Вільні”, – підписали кадри з воїнами 92 ОМБр у відеоролику.
А самі воїни у короткій нарізці говорять найголовніше: “Якщо будуть шляхи. Хоча б – напрямки. То ми йтимемо вперед”, “Кожен постріл – це крок до нашої Перемоги”.
А на запитання, якою бачите Україну в майбутньому, один із наших захисників відповідає: “Незалежною, квітучою, красивою. Я таких красивих слів не знаю, але те, що на душі, я сказав”.
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Нагадаємо, 14 жовтня в Україні відзначають День захисників та захисниць України. Його святкують на свято Покрова Пресвятої Богородиці, яка здавна була покровителькою українських воїнів. Також 14 жовтня – День козацтва та День УПА.Категорії: Суспільство, Харків; Теги: 92 омбр, День защитников и защитниц Украины; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Жовтня 2022 в 07:49;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні – День захисників України: відео від захисників Харківщини 92 ОМБр".