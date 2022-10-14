Live
  • П’ятниця 14.10.2022
    • Харків
  •   +10°С
  • USD 36.57
  • EUR 35.63
    • 🟢

KRAKEN привітав із Днем захисників України кадрами визволення Харківщини

Суспільство 11:03   14.10.2022
Оксана Горун
KRAKEN привітав із Днем захисників України кадрами визволення Харківщини

Спецпідрозділ ГУР Міноборони KRAKEN опублікував відеоролик до Дня захисників та захисниць України, в якому показав бої під час весняного та осіннього контрнаступів у Харківській області.

Сьогодні, 14 жовтня, свято українських воїнів, які наслідуючи славні традиції українського війська часів Козацтва та Повстанської Армії, за покликом серця стали на захист Батьківщини. В цей день ми вшановуємо та вітаємо наших Героїв, які обрали для себе шлях боротьби за Незалежність України і звільнення українських земель від ярма окупантів“, – підписали відео в KRAKEN.

Воїни зазначили, що у відео – бойовий шлях підрозділу з дня його створення й досі. Точкою відліку взято початок збору добровольців тероборони в будівлі Харківської ОВА. У відео є й бої у Харкові, коли до міста прорвалося кілька російських ДРГ. А також визволення населених пунктів області.

“За цей не повний рік за участі нашого підрозділу, звільнено: Вільхівку, Лісне, Руську Лозову, Питомник, Білогорівку, Вербівку, Балаклію, Бородоярське, Морозівку, Савенці, Довголівку, Куп‘янск (лівий берег), Подоли, Куп’янск-Вузловий , Ківшарівку, Новоосинове, Глушківку, Колісниківку, Кислівку, Котлярівку”, – перерахували воїни спецпідрозділу.

Читайте також:  Сьогодні – День захисників України: відео від захисників Харківщини 92 ОМБр

Також KRAKEN взяв участь у боях за Харків, Дементіївку, Старий Салтів, Гракове, Залізничне та Кутузівку. У спецпідрозділі зазначили, що про багато операцій їм просто поки що не можна розповідати.

Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;
Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті
приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости
дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
Автор: Оксана Горун

Новини за темою:

11:53
Випущені по Харкову ракети все частіше приземлятимуться в Бєлгороді-експерт
09:13
Житель Харківщини воює проти України у ПВК “Вагнер” – прокуратура
08:43
ЗСУ звільнили 502 населені пункти на Харківщині
07:49
Сьогодні – День захисників України: відео від захисників Харківщини 92 ОМБр
06:00
Сьогодні 14 жовтня: яке свято та день в історії

Ви читали новину: «KRAKEN привітав із Днем захисників України кадрами визволення Харківщини»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 14 Жовтня 2022 в 11:03;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "KRAKEN привітав із Днем захисників України кадрами визволення Харківщини".