KRAKEN привітав із Днем захисників України кадрами визволення Харківщини

Спецпідрозділ ГУР Міноборони KRAKEN опублікував відеоролик до Дня захисників та захисниць України, в якому показав бої під час весняного та осіннього контрнаступів у Харківській області.

“Сьогодні, 14 жовтня, свято українських воїнів, які наслідуючи славні традиції українського війська часів Козацтва та Повстанської Армії, за покликом серця стали на захист Батьківщини. В цей день ми вшановуємо та вітаємо наших Героїв, які обрали для себе шлях боротьби за Незалежність України і звільнення українських земель від ярма окупантів“, – підписали відео в KRAKEN.

Воїни зазначили, що у відео – бойовий шлях підрозділу з дня його створення й досі. Точкою відліку взято початок збору добровольців тероборони в будівлі Харківської ОВА. У відео є й бої у Харкові, коли до міста прорвалося кілька російських ДРГ. А також визволення населених пунктів області.

“За цей не повний рік за участі нашого підрозділу, звільнено: Вільхівку, Лісне, Руську Лозову, Питомник, Білогорівку, Вербівку, Балаклію, Бородоярське, Морозівку, Савенці, Довголівку, Куп‘янск (лівий берег), Подоли, Куп’янск-Вузловий , Ківшарівку, Новоосинове, Глушківку, Колісниківку, Кислівку, Котлярівку”, – перерахували воїни спецпідрозділу.

Також KRAKEN взяв участь у боях за Харків, Дементіївку, Старий Салтів, Гракове, Залізничне та Кутузівку. У спецпідрозділі зазначили, що про багато операцій їм просто поки що не можна розповідати.