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Юна Анісія в центрі Харкова зіграла на бандурі Гімн України (відео)

Культура 10:00   16.10.2022
Оксана Горун
Юна Анісія в центрі Харкова зіграла на бандурі Гімн України (відео)

Харків’янка з мамою була змушена залишити рідне місто. Відео виконання в центрі Харкова гімну записали, приїхавши додому на якийсь час.

Зворушливий відеоролик опублікувала віцепрем’єрміністерка України Ірина Верещук.

“Дівчину звуть Анісія. Вона з мамою Юлією свого часу евакуювалися з Харкова до Полтавської області. Там я з ними познайомилася. Нещодавно вони тимчасово повернулися до рідного Харкова. А сьогодні скинули мені це зворушливе відео. Дівчина на бандурі грає наш гімн. Я плачу”, – підписала Верещук відео.

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У відео – рідні для кожного харків’янина краєвиди: осінній парк Горького, площа Свободи з розбитою обстрілом будівлею облдержадміністрації, сходи на Університетську гірку та Благовіщенський собор. А також, звичайно, – найвищий в Україні флагшток із Державним Прапором.

Категорії: Культура, Суспільство, Харків; Теги: , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Жовтня 2022 в 10:00;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Юна Анісія в центрі Харкова зіграла на бандурі Гімн України (відео)".