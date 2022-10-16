Юна Анісія в центрі Харкова зіграла на бандурі Гімн України (відео)
Харків’янка з мамою була змушена залишити рідне місто. Відео виконання в центрі Харкова гімну записали, приїхавши додому на якийсь час.
Зворушливий відеоролик опублікувала віцепрем’єрміністерка України Ірина Верещук.
“Дівчину звуть Анісія. Вона з мамою Юлією свого часу евакуювалися з Харкова до Полтавської області. Там я з ними познайомилася. Нещодавно вони тимчасово повернулися до рідного Харкова. А сьогодні скинули мені це зворушливе відео. Дівчина на бандурі грає наш гімн. Я плачу”, – підписала Верещук відео.
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У відео – рідні для кожного харків’янина краєвиди: осінній парк Горького, площа Свободи з розбитою обстрілом будівлею облдержадміністрації, сходи на Університетську гірку та Благовіщенський собор. А також, звичайно, – найвищий в Україні флагшток із Державним Прапором.Категорії: Культура, Суспільство, Харків; Теги: бандура, гимн; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Жовтня 2022 в 10:00;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Юна Анісія в центрі Харкова зіграла на бандурі Гімн України (відео)".