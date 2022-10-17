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6 тысяч ноутбуков получат бесплатно учителя Харьковщины. Подробности

Общество 18:14   17.10.2022
Елена Нагорная
6 тысяч ноутбуков получат бесплатно учителя Харьковщины. Подробности

В рамках проекта ЮНЕСКО около 6 тысяч ноутбуков получат учреждения общего среднего образования Харьковской области, наиболее пострадавшие от агрессии РФ.

Как сообщается на сайте Харьковской ОВА, ноутбуки получат:

— педагогические работники, находящиеся на деоккупированных территориях;

— учителя, в частности, ВПО, чьи учебные заведения были повреждены, разрушены или ограблены;

— педагоги учреждений, находящихся в относительно безопасных громадах и в которые трудоустраивают ВПО или обучают соискателей образования из числа ВПО.

Как отметил директор департамента науки и образования Харьковской ОВА Алексей Литвинов, для полного обеспечения учителей необходимо более 30 тысяч ноутбуков.

«В рамках проекта ЮНЕСКО будет выделено 5895 ноутбуков. Они очень нужны для учителей и я убежден, что определенное количество попадет и к ученикам с деоккупированных территорий, для которых они крайне необходимы. Ведь дети, которые выехали за пределы Харьковской области, они в основном таких проблем не имеют, а дети ВПО и те, которые оставались под оккупацией, имеют ситуацию гораздо сложнее», — отметил Литвинов.

Напомним, что в конце августа педагоги 66 разрушенных и поврежденных обстрелами школ уже получили 583 ноутбука от ЮНИСЕФ.

 

Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;
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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 17 октября 2022 в 18:14;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "6 тысяч ноутбуков получат бесплатно учителя Харьковщины. Подробности".