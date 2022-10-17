6 тысяч ноутбуков получат бесплатно учителя Харьковщины. Подробности
В рамках проекта ЮНЕСКО около 6 тысяч ноутбуков получат учреждения общего среднего образования Харьковской области, наиболее пострадавшие от агрессии РФ.
Как сообщается на сайте Харьковской ОВА, ноутбуки получат:
— педагогические работники, находящиеся на деоккупированных территориях;
— учителя, в частности, ВПО, чьи учебные заведения были повреждены, разрушены или ограблены;
— педагоги учреждений, находящихся в относительно безопасных громадах и в которые трудоустраивают ВПО или обучают соискателей образования из числа ВПО.
Как отметил директор департамента науки и образования Харьковской ОВА Алексей Литвинов, для полного обеспечения учителей необходимо более 30 тысяч ноутбуков.
«В рамках проекта ЮНЕСКО будет выделено 5895 ноутбуков. Они очень нужны для учителей и я убежден, что определенное количество попадет и к ученикам с деоккупированных территорий, для которых они крайне необходимы. Ведь дети, которые выехали за пределы Харьковской области, они в основном таких проблем не имеют, а дети ВПО и те, которые оставались под оккупацией, имеют ситуацию гораздо сложнее», — отметил Литвинов.
Напомним, что в конце августа педагоги 66 разрушенных и поврежденных обстрелами школ уже получили 583 ноутбука от ЮНИСЕФ.
Категории: Общество, Харьков; Теги: ноутбук, учителя, Харьков; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 17 октября 2022 в 18:14;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "6 тысяч ноутбуков получат бесплатно учителя Харьковщины. Подробности".