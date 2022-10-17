6 тисяч ноутбуків отримають безкоштовно вчителі Харківщини. Подробиці

У межах проєкту ЮНЕСКО близько 6 тисяч ноутбуків отримають установи загальної середньої освіти Харківської області, які найбільше постраждали від агресії РФ.

Як повідомляється на сайті Харківської ОВА, ноутбуки отримають:

– педагогічні працівники, які перебувають на деокупованих територіях;

– вчителі, зокрема, ВПО, чиї навчальні заклади були пошкоджені, зруйновані чи пограбовані;

– педагоги установ, що перебувають у відносно безпечних громадах і в яких працевлаштовують ВПО або навчають здобувачів освіти з числа ВПО.

Як зазначив директор департаменту науки та освіти Харківської ОВА Олексій Литвинов, для повного забезпечення вчителів потрібно понад 30 тисяч ноутбуків.

“У межах проєкту ЮНЕСКО буде виділено 5895 ноутбуків. Вони дуже потрібні для вчителів і я переконаний, що певна кількість потрапить і до учнів з деокупованих територій, для яких вони вкрай потрібні. Адже діти, які виїхали за межі Харківської області, вони здебільшого таких проблем не мають, а діти ВПО і ті, які залишалися під окупацією, мають ситуацію набагато складнішу”, – сказав Литвинов.

Нагадаємо, що наприкінці серпня педагоги 66 зруйнованих та пошкоджених обстрілами шкіл вже отримали 583 ноутбуки від ЮНІСЕФ .