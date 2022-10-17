Движение метро в Харькове было восстановлено полностью

После утренней остановки подземки в Харькове из-за обесточивания движение поездов возобновили.

В 13:25 Салтовская линия метрополитена возобновила работу в полном объеме, сообщила пресс-служба Харьковского метрополитена.

Салтовская линия метрополитена от остановки «Академика Павлова» до «Героев труда» заработала в последнюю очередь.

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