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Движение метро в Харькове было восстановлено полностью

14:14   17.10.2022
Оксана Якушко
Движение метро в Харькове было восстановлено полностью

После утренней остановки подземки в Харькове из-за обесточивания движение поездов возобновили. 

В 13:25 Салтовская линия метрополитена возобновила работу в полном объеме, сообщила пресс-служба Харьковского метрополитена.

Салтовская линия метрополитена от остановки «Академика Павлова» до «Героев труда» заработала в последнюю очередь.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 17 октября 2022 в 14:14;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение метро в Харькове было восстановлено полностью".