Движение метро в Харькове было восстановлено полностью
После утренней остановки подземки в Харькове из-за обесточивания движение поездов возобновили.
В 13:25 Салтовская линия метрополитена возобновила работу в полном объеме, сообщила пресс-служба Харьковского метрополитена.
Салтовская линия метрополитена от остановки «Академика Павлова» до «Героев труда» заработала в последнюю очередь.
Читайте также: В Харькове временно остановили метроКатегории: Без рубрики; Теги: движение, метро, подземка, Харьков; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 17 октября 2022 в 14:14;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение метро в Харькове было восстановлено полностью".