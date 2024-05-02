Войска РФ вечером обстреляли Новоосиново на Харьковщине: погиб мужчина (фото)

Около 19 часов 2 мая военные РФ обстреляли село Новоосиново Купянского района Харьковской области. Погиб 66-летний мужчина.

По данным Харьковской облпрокуратуры, также повреждены частные домовладения и хозяйственные постройки.

Как уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов, погибший находился на территории одного из домовладений.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УКУ).