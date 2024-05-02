Войска РФ вечером обстреляли Новоосиново на Харьковщине: погиб мужчина (фото)
Около 19 часов 2 мая военные РФ обстреляли село Новоосиново Купянского района Харьковской области. Погиб 66-летний мужчина.
По данным Харьковской облпрокуратуры, также повреждены частные домовладения и хозяйственные постройки.
Как уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов, погибший находился на территории одного из домовладений.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УКУ).
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Купянский район, новоосиново, обстрел, прокуратура, синегубов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 2 мая 2024 в 20:55;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 19 часов 2 мая военные РФ обстреляли село Новоосиново Купянского района Харьковской области. Погиб 66-летний мужчина.".