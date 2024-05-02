Війська РФ увечері обстріляли Новоосинове на Харківщині: загинув чоловік
Близько 19-ї години 2 травня військові РФ обстріляли село Новоосинове Куп’янського району Харківської області. Загинув 66-річний чоловік.
За даними Харківської облпрокуратури, також пошкоджені приватні домоволодіння та господарчі споруди.
Як уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов, загиблий перебував на території одного з домоволодінь.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Купянский район, новоосиново, обстріл, прокуратура, сінєгубов, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2024 в 20:55;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 19-ї години 2 травня військові РФ обстріляли село Новоосинове Куп’янського району Харківської області. Загинув 66-річний чоловік.".