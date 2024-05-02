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Війська РФ увечері обстріляли Новоосинове на Харківщині: загинув чоловік

Події 20:55   02.05.2024
Олена Нагорна
Війська РФ увечері обстріляли Новоосинове на Харківщині: загинув чоловік

Близько 19-ї години 2 травня військові РФ обстріляли село Новоосинове Куп’янського району Харківської області. Загинув 66-річний чоловік.

За даними Харківської облпрокуратури, також пошкоджені приватні домоволодіння та господарчі споруди.

Як уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов, загиблий перебував на території одного з домоволодінь.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2024 в 20:55;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 19-ї години 2 травня військові РФ обстріляли село Новоосинове Куп’янського району Харківської області. Загинув 66-річний чоловік.".