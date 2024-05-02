Війська РФ увечері обстріляли Новоосинове на Харківщині: загинув чоловік

Близько 19-ї години 2 травня військові РФ обстріляли село Новоосинове Куп’янського району Харківської області. Загинув 66-річний чоловік.

За даними Харківської облпрокуратури, також пошкоджені приватні домоволодіння та господарчі споруди.

Як уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов, загиблий перебував на території одного з домоволодінь.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).