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На улице в центре Харькова завтра на полдня перекроют движение

Общество 17:10   22.04.2024
Оксана Якушко
На улице в центре Харькова завтра на полдня перекроют движение Фото: Википедия

23 апреля с 8:30 до 16:00 движение транспорта по ул. Куликовский, на участке от спуска Куликовского до ул. Дарвина, будет запрещено, сообщили в Департаменте строительства и путевого хозяйства.

Это связано с кронированием деревьев.

Объехать закрытый участок можно будет по прилегающим улицам: Черноглазовской, Григория Сковороды, Дарвина, спуску Куликовскому и т.д.

Читайте также: Обрезка деревьев “под столб” в Харькове: Госэкоинспекция поддержала активистов

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 22 апреля 2024 в 17:10;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "23 апреля с 8:30 до 16:00 движение транспорта по ул. Куликовский, на участке от спуска Куликовского до ул. Дарвина, будет запрещено, сообщили в Департаменте строительства и путевого хозяйства.".