На улице в центре Харькова завтра на полдня перекроют движение
Фото: Википедия
23 апреля с 8:30 до 16:00 движение транспорта по ул. Куликовский, на участке от спуска Куликовского до ул. Дарвина, будет запрещено, сообщили в Департаменте строительства и путевого хозяйства.
Это связано с кронированием деревьев.
Объехать закрытый участок можно будет по прилегающим улицам: Черноглазовской, Григория Сковороды, Дарвина, спуску Куликовскому и т.д.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: движение, обрезка деревьев, объезд, рух, транспорт, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 22 апреля 2024 в 17:10;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "23 апреля с 8:30 до 16:00 движение транспорта по ул. Куликовский, на участке от спуска Куликовского до ул. Дарвина, будет запрещено, сообщили в Департаменте строительства и путевого хозяйства.".