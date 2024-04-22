На улице в центре Харькова завтра на полдня перекроют движение

23 апреля с 8:30 до 16:00 движение транспорта по ул. Куликовский, на участке от спуска Куликовского до ул. Дарвина, будет запрещено, сообщили в Департаменте строительства и путевого хозяйства.

Это связано с кронированием деревьев.

Объехать закрытый участок можно будет по прилегающим улицам: Черноглазовской, Григория Сковороды, Дарвина, спуску Куликовскому и т.д.