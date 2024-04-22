На вулиці у центрі Харкова завтра на пів дня перекриють рух

23 квітня з 8:30 до 16:00 рух транспорту на вул. Куликовський, на ділянці від узвозу Куликовського до вул. Дарвіна, буде заборонено, повідомили у Департаменті будівництва та колійного господарства.

Це пов’язано з кронуванням дерев.

Об’їхати закриту ділянку можна буде прилеглими вулицями: Чорноглазівською, Григорія Сковороди, Дарвіна, узвозом Куликівським та ін.