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На вулиці у центрі Харкова завтра на пів дня перекриють рух

Суспільство 17:10   22.04.2024
Оксана Якушко
На вулиці у центрі Харкова завтра на пів дня перекриють рух

23 квітня з 8:30 до 16:00 рух транспорту на вул. Куликовський, на ділянці від узвозу Куликовського до вул. Дарвіна, буде заборонено, повідомили у Департаменті будівництва та колійного господарства.

Це пов’язано з кронуванням дерев.

Об’їхати закриту ділянку можна буде прилеглими вулицями: Чорноглазівською, Григорія Сковороди, Дарвіна, узвозом Куликівським та ін.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Квітня 2024 в 17:10;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "23 квітня з 8:30 до 16:00 рух транспорту на вул. Куликовський, на ділянці від узвозу Куликовського до вул. Дарвіна, буде заборонено, повідомили у Департаменті будівництва та колійного господарства.".