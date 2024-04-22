На вулиці у центрі Харкова завтра на пів дня перекриють рух
23 квітня з 8:30 до 16:00 рух транспорту на вул. Куликовський, на ділянці від узвозу Куликовського до вул. Дарвіна, буде заборонено, повідомили у Департаменті будівництва та колійного господарства.
Це пов’язано з кронуванням дерев.
Об’їхати закриту ділянку можна буде прилеглими вулицями: Чорноглазівською, Григорія Сковороди, Дарвіна, узвозом Куликівським та ін.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: обрезка деревьев, объезд, рух, транспорт, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Квітня 2024 в 17:10;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "23 квітня з 8:30 до 16:00 рух транспорту на вул. Куликовський, на ділянці від узвозу Куликовського до вул. Дарвіна, буде заборонено, повідомили у Департаменті будівництва та колійного господарства.".