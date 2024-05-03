Главные новости Харькова 3 мая: как прошла ночь

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07:11

Ночью покоя харьковчанам не давала тактическая авиация РФ

Ночью в Харькове и области была затяжная воздушная тревога. Ее объявили в 03:48, а отбой дали только в 06:49. В течение этого периода времени Воздушные силы ВСУ предупреждали об активности российской тактической авиации.

В целом на территории Украины ночь была тихой: обошлось без ракетных атак и налета «шахедов».