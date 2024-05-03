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Главные новости Харькова 3 мая: как прошла ночь

Происшествия 07:11   03.05.2024
Оксана Горун
Главные новости Харькова 3 мая: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток  — в хронике МГ «Объектив».

07:11

Ночью покоя харьковчанам не давала тактическая авиация РФ

Ночью в Харькове и области была затяжная воздушная тревога. Ее объявили в 03:48, а отбой дали только в 06:49. В течение этого периода времени Воздушные силы ВСУ предупреждали об активности российской тактической авиации.

В целом на территории Украины ночь была тихой: обошлось без ракетных атак и налета «шахедов».

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 3 мая 2024 в 07:11;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток  — в хронике МГ «Объектив»".