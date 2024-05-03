Live
  • Пт 03.05.2024
  • Харьков  +11°С
  • USD 39.53
  • EUR 42.31

6 атак россиян отбили защитники на Купянском направлении – Генштаб ВСУ

Происшествия 19:33   03.05.2024
Оксана Якушко
6 атак россиян отбили защитники на Купянском направлении – Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

На Купянском направлении защитники отразили 6 атак россиян возле населенных пунктов Петропавловка, Кисловка Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

Враг нанес авиаудар у Боровой Харьковской области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Степовая Новоселовка, Котляровка Харьковской области.

На Слобожанском направлении артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись Стрелечье, Лукьянцы, Волчанск Харьковской области.

Читайте также: ВСУ отбили 12 атак россиян на Купянском направлении — Генштаб

Автор: Оксана Якушко
Популярно
У россиян действительно есть планы захватить Харьков или Сумы – генерал Павлюк
У россиян действительно есть планы захватить Харьков или Сумы – генерал Павлюк
03.05.2024, 20:33
Главные новости 3.05: удары по Харькову и Чугуеву — есть погибшая и раненые
Главные новости 3.05: удары по Харькову и Чугуеву — есть погибшая и раненые
03.05.2024, 19:39
Опубликован график отключений света в Харькове и области на 4 и 5 мая
Опубликован график отключений света в Харькове и области на 4 и 5 мая
03.05.2024, 15:01
Ночью на почве заморозки. Какой будет погода 4 мая в Харькове и области
Ночью на почве заморозки. Какой будет погода 4 мая в Харькове и области
03.05.2024, 20:00
Заморозки прогнозируют на Пасху в Харькове и области: данные синоптиков
Заморозки прогнозируют на Пасху в Харькове и области: данные синоптиков
03.05.2024, 13:20
Харьковчанам предлагают работу в коммунальной службе: вакансии
Харьковчанам предлагают работу в коммунальной службе: вакансии
03.05.2024, 15:55

Новости по теме:

20:00
Главные новости Харькова 28.04: Сырский — о планах россиян на Купянщине
19:53
РФ ударила КАБом по Великой Писаревке и 4 раза атаковала Купянщину – Генштаб
07:58
Россияне 13 раз атаковали ВСУ на Харьковщине – Генштаб
19:45
Защитники отбили одну атаку россиян на Купянском направлении – Генштаб ВСУ
19:43
Военные РФ попытались атаковать на Харьковщине — сводка Генштаба ВСУ

Вы читали новость: «6 атак россиян отбили защитники на Купянском направлении – Генштаб ВСУ»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 3 мая 2024 в 19:33;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении защитники отразили 6 атак россиян возле населенных пунктов Петропавловка, Кисловка Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.".