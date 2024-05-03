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6 атак росіян відбили захисники на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ

Події 19:33   03.05.2024
Оксана Якушко
6 атак росіян відбили захисники на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку захисники відбили 6 атак росіян біля населених пунктів Петропавлівка, Кислівка Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.

Ворог завдав авіаудару біля Борової Харківської області.

Під артилерійським і мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка Харківської області.

На Слобожанському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів ворога зазнали Стрілеча, Лук’янці, Вовчанськ Харківської області.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Травня 2024 в 19:33;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку захисники відбили 6 атак росіян біля населених пунктів Петропавлівка, Кислівка Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.".